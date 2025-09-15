Punjabराज्य

बाढ़ राहत में मिसाल बनी पंजाब सरकार: 50 परिवारों को मुआवजा, 2300 गांवों में सफाई मुहिम

Punjab Rebuilding
कार्यों का किया गया निरीक्षण

Punjab Rebuilding : बाढ़ से प्रभावित परिवारों की बांह पकड़ने संबंधी अपनी वचनबद्धता पर खरे उतरते हुए पंजाब सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से 50 परिवारों को 2 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है. यह जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि भयानक बाढ़ के कारण पंजाब में 56 कीमती जानें गईं और इनमें से 50 परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है जबकि बाकी 6 परिवारों को भी जल्दी ही मुआवजा दे दिया जाएगा.

मुंडियां ने आगे कहा कि गिरदावरी का काम शुरू हो गया है और यह जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को उनके नुकसान के लिए पूरा मुआवजा दिया जाएगा.

प्रभावित गांवों में विशेष सफाई अभियान

पेंड़ू विकास और पंचायत मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि सूबा सरकार ने पंजाब के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ राहत और पुनर्वास प्रोग्राम शुरू किया है. उन्होंने आगे कहा कि मलबे की सफाई और लाशों के निपटारे का काम 24 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात आम जैसे करने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने 2300 बाढ़ प्रभावित गांवों में सफाई के लिए विशेष मुहिम शुरू की है.

इस कार्य के तहत बाढ़ प्रभावित गांवों में से गाद और मलबे को हटाया जा रहा है और लोगों को पानी से होने वाली बीमारियों के फैलाव बारे जागरूक किया जा रहा है. डॉक्टरों की अगुवाई में मेडिकल टीमें बाढ़ प्रभावित लोगों और जानवरों की जांच कर रही हैं. इसके अलावा किसी भी बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए जानवरों का टीकाकरण किया जा रहा है.

काम में तेजी लाने के लिए नोडल अफसर की तैनाती

स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि ईओज़ की सहायता के लिए नोडल अफसर तैनात किए गए हैं ताकि सफाई का काम तेजी से हो सके. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों की जांच के लिए मेडिकल टीमें बनाई गई हैं और किसी भी बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा ठोस यत्न किए जा रहे हैं.

इसके साथ ही खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि अनाज मंडियों में पांच दिनों की विशेष सफाई मुहिम चलाई गई है ताकि झोने की निर्विघ्न और मुश्किल रहित खरीद को सुनिश्चित किया जा सके.

यह भी पढ़ें : PCS ऑफिसर एसोसिएशन की सराहनीय पहल: बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए दिया 12 लाख रुपये का योगदान, CM मान को सौंपे चेक

