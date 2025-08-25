Punjab Freedom Fighter Pension : पंजाब सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के प्रति अपने सम्मान और कर्तव्य को निभाते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके वैध उत्तराधिकारियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन को बढ़ाकर 11,000 कर दिया है. इससे पहले यह राशि 9,400 प्रति माह थी.

आर्थिक सहायता के साथ बढ़ेगा सम्मान

इस संबंध में जानकारी देते हुए स्वतंत्रता संग्रामी मामलों के मंत्री मोहिंदर भगत ने बताया कि यह कदम सरकार की उन लोगों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी. उन्होंने कहा कि पेंशन में इस वृद्धि से न केवल आर्थिक सहायता बढ़ेगी, बल्कि उन परिवारों के सम्मान में भी वृद्धि होगी जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया.

पंजाब के वीरों का योगदान ऐतिहासिक

मंत्री भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के स्पष्ट निर्देश हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों की सेवा को प्राथमिकता दी जाए. सरकार का मानना है कि इन वीरों का सम्मान करना और उन्हें बेहतर सुविधाएं देना हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व है. उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले ये महानायक हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जिनका त्याग आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाता रहेगा.

उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब के वीरों का आज़ादी की लड़ाई में योगदान ऐतिहासिक रहा है. विदेशी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करने वाले इन नायकों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता. सरकार उनकी विरासत को सहेजने और उनका मान बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है. पंजाब सरकार उनके योगदान को नमन करती है और उनके परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है.

