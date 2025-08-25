Punjabराज्य

पंजाब सरकार ने तेज की आबकारी बकाया वसूली, 27 संपत्तियां नीलामी के लिए सूचीबद्ध

Anup Tiwari25 August 2025 - 8:04 PM
2 minutes read
Punjab Excise dues recovery
हरपाल सिंह चीमा (फाइल फोटो)

Punjab Excise dues recovery : राजस्व वृद्धि और वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को जानकारी दी कि पंजाब आबकारी विभाग ने पूर्ववर्ती अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों से विरासत में मिले वर्षों पुराने लंबित आबकारी बकायों की वसूली तेज कर दी है. विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक 1.85 करोड़ रुपये की वसूली कर ली है. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 20.31 करोड़ रुपये मूल्य की 27 संपत्तियों (कलेक्टर रेट पर) को नीलामी के लिए मंजूरी दी गई है.

बिक्री प्रक्रिया शुरू

वित्त मंत्री चीमा ने एक प्रेस बयान में बताया कि इन संपत्तियों की बिक्री प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. उन्होंने जानकारी दी कि श्री मुक्तसर साहिब, फाजिल्का और मानसा जिलों में स्थित 14 संपत्तियों की नीलामी सितंबर के पहले पखवाड़े में की जाएगी. इस अभियान के अंतर्गत, 4 सितंबर को मानसा और बठिंडा जिलों में स्थित छह संपत्तियां, जिनकी अनुमानित कुल कीमत 5.4 करोड़ रुपये है, वह नीलामी में जाएंगी. इसके अलावा, 8 सितंबर को श्री मुक्तसर साहिब जिले की चार कृषि संपत्तियाँ, जिनकी कीमत 4.89 करोड़ रुपये आँकी गई है, और 11 सितंबर को श्री मुक्तसर साहिब व फाजिल्का की चार कृषि संपत्तियाँ, जिनका मूल्य 1.99 करोड़ रुपये है, भी नीलामी के लिए रखी जाएंगी.

पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना

चीमा ने यह भी बताया कि सितंबर के अंत तक आठ अतिरिक्त संपत्तियों की नीलामी की योजना है, जिससे वसूली प्रक्रिया में निरंतरता बनी रहे. उन्होंने कहा कि सरकार को इस वित्तीय वर्ष के भीतर 67 लंबित मामलों से महत्वपूर्ण राजस्व की वसूली की उम्मीद है. उन्होंने इसे रुके हुए बकाये की रिकवरी और सार्वजनिक वित्त को सशक्त करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा बताया.

उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि अब भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आबकारी लाइसेंस फीस की समय पर वसूली सुनिश्चित की जा रही है. चीमा ने इस पहल को पंजाब की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और शासन में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया.

यह भी पढ़ें : 18 हजार शपथपत्रों की जांच पर विवाद, चुनाव आयोग ने उठाए सपा के दावों पर सवाल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari25 August 2025 - 8:04 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of 18 हजार शपथपत्रों की जांच पर विवाद, चुनाव आयोग ने उठाए सपा के दावों पर सवाल

18 हजार शपथपत्रों की जांच पर विवाद, चुनाव आयोग ने उठाए सपा के दावों पर सवाल

25 August 2025 - 7:02 PM
Photo of 1024 करोड़ की सौगात, पटना को मिली नई सड़कें, भूमिगत बिजली, हाट और गंगा किनारे उद्यान का तोहफा

1024 करोड़ की सौगात, पटना को मिली नई सड़कें, भूमिगत बिजली, हाट और गंगा किनारे उद्यान का तोहफा

25 August 2025 - 6:27 PM
Photo of जीतू पटवारी का BJP पर हमला, राजनीति के साथ-साथ कर्ज और नशे की मार झेल रहा मध्यप्रदेश

जीतू पटवारी का BJP पर हमला, राजनीति के साथ-साथ कर्ज और नशे की मार झेल रहा मध्यप्रदेश

25 August 2025 - 6:06 PM
Photo of लखनऊ में इतिहास के पन्ने: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष हीरो शुभांशु शुक्ला का किया शानदार स्वागत

लखनऊ में इतिहास के पन्ने: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष हीरो शुभांशु शुक्ला का किया शानदार स्वागत

25 August 2025 - 5:41 PM
Photo of AI तकनीक से हो रहा ग्रामीण सड़कों का विकास, संगरूर में अधिकारियों ने किया निरीक्षण

AI तकनीक से हो रहा ग्रामीण सड़कों का विकास, संगरूर में अधिकारियों ने किया निरीक्षण

25 August 2025 - 5:37 PM
Photo of SSC घोटाले के खिलाफ रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, AAP ने बताया बीजेपी की तानाशाही

SSC घोटाले के खिलाफ रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, AAP ने बताया बीजेपी की तानाशाही

25 August 2025 - 4:46 PM
Photo of पंजाब की जेलों में सुरक्षा का बड़ा बदलाव, AI कैमरे, बॉडी स्कैनर और हाई-सिक्योरिटी सिस्टम से होगी 24/7 निगरानी

पंजाब की जेलों में सुरक्षा का बड़ा बदलाव, AI कैमरे, बॉडी स्कैनर और हाई-सिक्योरिटी सिस्टम से होगी 24/7 निगरानी

25 August 2025 - 3:34 PM
Photo of एस.बी.एस. नगर हत्याकांड, लक्की पटियाल- दविंदर बंबीहा गैंग के दो शूटर मुंबई से गिरफ्तार

एस.बी.एस. नगर हत्याकांड, लक्की पटियाल- दविंदर बंबीहा गैंग के दो शूटर मुंबई से गिरफ्तार

25 August 2025 - 3:10 PM
Photo of पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान, सेफ पंजाब पर 5,562 एफआईआर, 26,995 नशा तस्कर गिरफ्तार, 176वें दिन भी छापेमारी जारी

पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान, सेफ पंजाब पर 5,562 एफआईआर, 26,995 नशा तस्कर गिरफ्तार, 176वें दिन भी छापेमारी जारी

25 August 2025 - 2:45 PM
Photo of गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ की बड़ी समीक्षा बैठक, दिए कड़े निर्देश, अब नहीं दिखेगी गंदगी, ट्रैफिक जाम और लापरवाही

गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ की बड़ी समीक्षा बैठक, दिए कड़े निर्देश, अब नहीं दिखेगी गंदगी, ट्रैफिक जाम और लापरवाही

25 August 2025 - 1:15 PM
Back to top button