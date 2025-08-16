Punjabराज्य

पंजाब में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रमुख व्यक्तियों और पुलिस कर्मियों को मिला राज्य पुरस्कार

Punjab Award Ceremony
पुरस्कृत करते CM भगवंत मान

Punjab Award Ceremony : स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 26 प्रमुख हस्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया. इसके अतिरिक्त, चार पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री रक्षक पदक से, तथा 15 पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री मेडल से नवाजा गया. यह समारोह राज्य में समाजसेवा, कला, साहित्य, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों के सम्मान में आयोजित किया गया.

विविध क्षेत्रों में योगदान के लिए सम्मानित की गईं प्रमुख हस्तियां

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जिन 26 प्रमुख हस्तियों को पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए, उनमें समाजसेवी, कलाकार, कवि, साहित्यकार, पर्यावरण प्रेमी तथा सरकारी अधिकारी शामिल हैं. पुरस्कार पाने वालों में डॉ. अनुपमा गुप्ता (अमृतसर), मास्टर तेगबीर सिंह (रूपनगर), सरूपइंदर सिंह (पटियाला), रतन लाल सोनी (होशियारपुर), डॉ. हितेंद्र सूरी (फतेहगढ़ साहिब), गुलशन भाटिया (अमृतसर), रिफ़त वहाब (मलेरकोटला), रमा मुंजाल (लुधियाना), बलदेव कुमार (होशियारपुर), अपेकश (बठिंडा), गुलज़ार सिंह पटियालवी (पटियाला), बलदेव सिंह (पटियाला), बलराज सिंह (होशियारपुर), परमजीत सिंह बख्शी (जालंधर), युवराज सिंह चौहान (लुधियाना), कृष्ण कुमार पासवान (बठिंडा), एडवोकेट राजीव मदान (अमृतसर), जसकरन सिंह (बठिंडा), डॉ. पवन कुमार (होशियारपुर), डॉ. हरबंस कौर (होशियारपुर), डॉ. राज कुमार (होशियारपुर), डॉ. महिमा मिन्हास (होशियारपुर), निशा रानी (होशियारपुर), डॉ. पी.एस. बराड़ (कोटकपूरा), डॉ. रवि बांसल (कोटकपूरा), और डॉ. अभिनव शूर (जालंधर) शामिल हैं. इन सभी ने अपने-अपने क्षेत्रों में जनता की सेवा और विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मान

राज्य सरकार ने पुलिस विभाग के भी उत्कृष्ट योगदान को स्वीकार किया और चार पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को मुख्यमंत्री रक्षक पदक प्रदान किया. यह सम्मान प्राप्त करने वालों में राजिंदर सिंह (ए.एस.आई.), नरिंदर सिंह (ए.एस.आई.), सीनियर कॉन्स्टेबल जसवंत सिंह और हरपाल कौर शामिल हैं. इनके समर्पित प्रयासों और साहसिक कार्यों के लिए यह पदक दिया गया.

इसी तरह, 15 पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री मेडल से सम्मानित किया गया. इन 15 पुलिस कर्मियों में इंस्पेक्टर जतिन कपूर, इंस्पेक्टर अमोलकदीप सिंह काहलों, इंस्पेक्टर नवनीत कौर, इंस्पेक्टर प्रभजीत कुमार, सब-इंस्पेक्टर सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं, जिन्होंने अपने कार्यों से सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया और समाज में शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

समर्पण की भावना को मिलेगा बढ़ावा

यह पुरस्कार समारोह पंजाब सरकार की उन कोशिशों को दर्शाता है जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों और पुलिसकर्मियों के योगदान को मान्यता देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं. ऐसे कार्यक्रम न केवल सम्मानित लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं, बल्कि व्यापक स्तर पर समाज में समर्पण और उत्कृष्टता की भावना को बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं.

