Punjab News : पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, साडे बुजुर्ग, साडा मान से बदलेगी सीनियर सिटीज़न्स की जिंदगी, पूरी ख़बर पढ़ें

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार 16 जनवरी, 2026 को जिला एस.ए.एस. नगर (मोहाली) से साडे बुजुर्ग, साडा मान राज्य स्तरीय अभियान की औपचारिक शुरुआत करने जा रही है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करना है।

जनहित में अग्रिम जानकारी देते हुए पंजाब सरकार ने कहा कि इस पहल का लक्ष्य प्रदेश भर के बुजुर्ग नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है।

राज्य कार्य योजना के तहत लागू होगी अभियान

अभियान का विवरण साझा करते हुए पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि साडे बुजुर्ग, साडा मान अभियान का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं, कानूनी जागरूकता और सरकारी कल्याण योजनाओं से जोड़ना है, ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

उन्होंने बताया कि यह अभियान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वरिष्ठ नागरिकों की राज्य कार्य योजना के तहत लागू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बुजुर्गों की समग्र भलाई और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए पंजाब भर में जिला-स्तरीय शिविर लगाए जाएंगे।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क जांच

इस योजना के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा कि इन शिविरों के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क सामान्य स्वास्थ्य जांच, ऑर्थोपेडिक देखभाल, ईएनटी सेवाएं, नेत्र जांच के साथ-साथ होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक उपचार सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

उन्होंने आगे बताया कि सामाजिक सुरक्षा विभाग मौके पर ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए नामांकन, सीनियर सिटीजन कार्ड और ALIMCO (आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) कार्ड जारी करेगा तथा राष्ट्रीय वयोश्री योजना से संबंधित सहायता और जानकारी प्रदान करेगा।

नुक्कड़ नाटक होगा आयोजित

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 सहित अन्य कानूनी अधिकारों के बारे में बुजुर्ग नागरिकों को जागरूक करेगा, ताकि वे स्वयं को सुरक्षित और सशक्त महसूस कर सकें।

उन्होंने कहा कि आयुष विभाग और युवा मामलों के विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने, अंतर-पीढ़ी संबंधों और सामाजिक सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए योग सत्र और नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जाएंगे।

बुजुर्ग नागरीक हैं कीमती धरोहर और मार्गदर्शक

वरिष्ठ नागरिकों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि इन शिविरों के दौरान आवश्यक सहायक उपकरण जैसे निकट दृष्टि के लिए चश्मे, श्रवण यंत्र, चलने में सहायक साधन, सर्वाइकल कॉलर, बेल्ट और व्हीलचेयर मौके पर ही वितरित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल सुविधाएं प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य हमारे बुजुर्ग नागरिकों को यह एहसास कराना है कि वे केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि हमारे समाज की सबसे कीमती धरोहर और मार्गदर्शक हैं।

हेल्पलाइन नंबर किया जारी

पिछले वर्षों में किए गए समान प्रयासों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि बीते समय में हजारों वरिष्ठ नागरिकों ने इन शिविरों से प्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाया है, जो इस पहल के प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने यह भी बताया कि बुजुर्ग नागरिकों की सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 भी कार्यशील है।

गुणवत्तापूर्ण सेवाएं होगीं सुनिश्चित

वर्तमान में गंभीर सर्दियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह अभियान 16 जनवरी को शुरू होगा और अन्य जिलों में स्वास्थ्य शिविरों का अगला चरण 26 जनवरी के बाद योजनाबद्ध तरीके से आरंभ किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सेहत को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

सेवा का उठाए लाभ- कैबिनेट मंत्री

वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारजनों से अपील करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वे 16 जनवरी से शुरू होने वाले जिला-स्तरीय शिविरों में बड़ी संख्या में भाग लें और पंजाब सरकार द्वारा प्रदान की जा रही निःशुल्क स्वास्थ्य, कानूनी और कल्याण सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाएं।

ये भी पढ़ें- Iran Protests : ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन, इंडियन एंबेसी ने जारी किया अलर्ट, तुरंत निकलने की सलाह

