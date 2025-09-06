Punjabराज्य

बाढ़ संकट के बीच बुजुर्गों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित कर रही है पंजाब सरकार

Punjab Floods
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत ने जानकारी दी

Punjab Floods : पंजाब भर में बाढ़ से हुई तबाही के दौरान बुजुर्गों की सुरक्षा और भलाई के लिए पंजाब सरकार द्वारा विशेष कदम उठाए गए हैं. सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से राज्य के 479 बुज़ुर्गों की पहचान की है. ज़िला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी की सहायता से बुजुर्गों की मदद की जा रही है. यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी.

700 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था

इस संबंध में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य के वृद्ध आश्रमों में लगभग 700 बुजुर्गों को रखने की क्षमता है और ज़रूरतमंद बुज़ुर्ग इन वृद्ध आश्रमों में शरण ले सकते हैं.

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बुजुर्गों की देखभाल के लिए वृद्ध आश्रमों में भोजन, स्वास्थ्य जांच, रहने-सहने और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई हैं, ताकि उन्हें घर जैसा माहौल मिल सके. उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है कि कोई भी बुज़ुर्ग अकेलापन या परेशानी महसूस न करे.

वृद्ध आश्रमों में परिवाक सहित रह सकते हैं बुजुर्ग

जिलावार जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि अमृतसर के 15 गांवों से 200 बुज़ुर्ग, गुरदासपुर के 12 गांवों से 112 बुज़ुर्ग, फिरोज़पुर के 4 गाँवों से 40 बुज़ुर्ग, होशियारपुर के 3 गाँवों से 14 बुज़ुर्ग, कपूरथला के 7 गाँवों से 34 बुज़ुर्ग, तरनतारन के 3 गाँवों से 50 बुज़ुर्ग, बठिंडा के 2 गाँवों से 9 बुज़ुर्ग और फ़ाज़िल्का के 3 गाँवों से 20 बुज़ुर्गों की पहचान की गई है.

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने अपील की कि यदि किसी बुजुर्ग को किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो वह अपने परिवार के सदस्यों सहित अस्थायी रूप से वृद्ध आश्रमों में रह सकते हैं.

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ हर कदम पर खड़ी है और प्रभावित लोगों को पूरी सहायता पहुंचाई जा रही है.

