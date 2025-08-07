Punjabराज्य

पंजाब में भर्ती की तैयारी तेज़, वित्त मंत्री ने यूनियनों को दिया समाधान का भरोसा

Punjab employee union : पंजाब के वित्त मंत्री एवं कैबिनेट सब-समिति के चेयरमैन एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने स्थानीय निकाय मंत्री डा. रवजोत सिंह की उपस्थिति में आज सिविल सचिवालय में पंजाब की पांच कर्मचारी यूनियनों से मुलाकात की. इसमें सफाई मज़दूर, फायर ब्रिगेड आउटसोर्स कर्मचारी, सिवरेज बोर्ड और पीडब्ल्यूडी कार्यकर्ता यूनियनों के प्रतिनिधि मौजूद थे. उन्होंने मंत्री को अपनी तमाम जायज़ मांगें विस्तार से बताईं, और चीमा ने उन्हें गौर से सुना. मंत्री ने राज्य सरकार की ओर से उनकी समीक्षा और शीघ्र समाधान की वचनबद्धता दोहराई.

रिकॉर्ड तैयार करने और भर्ती की योजना देने के निर्देश दिए

बैठक के दौरान चीमा ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सिवरेज बोर्ड में उपलब्ध पदों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाए. उन्होंने जूनियर ड्राफ्ट्समैन, क्लर्क, पंप ऑपरेटर और बेलदार जैसे ज़रूरी पदों को भरने के लिए भर्ती योजना बनाने को कहा ताकि ज़मीनी कामकाज सुचारू रूप से चल सके. वित्त मंत्री की यह पहल कर्मचारियों की ऊर्जावान सेवा और विभागीय दक्षता दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है.

सभी यूनियनों की उठी शिकायतों को गंभीरता से लिया गया

सिवरेज मजदूर यूनियन, फायर ब्रिगेड आउटसोर्स यूनियन, फायर ब्रिगेड कंट्रैक्ट यूनियन तथा नगर निगम होशियारपुर यूनियन की तरफ से उठाए गए विभिन्न मुद्दे भी मंत्री ने ध्यानपूर्वक सुने. इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्थानीय सरकार) तेजवीर सिंह, CEO PMIDC दीप्ति उप्पल, ज्वाइंट डायरेक्टर स्थानीय निकाय जगदीप सहगल, सिवरेज यूनियन, फायर ब्रिगेड यूनियन के पदाधिकारी सहित कई कर्मचारी प्रतिनिधि उपस्थित थे. मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार कर्मचारियों की सेवा सुधार पर जोर दे रही है और साथ ही सभी यूनियन से संवाद जारी रखने का आश्वासन दिया.

