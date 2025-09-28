War Against Drugs : राज्य में नशों के पूर्ण खात्मे के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर चलाए जा रहे “ युद्ध नशों विरुद्ध” के 210वें दिन, पंजाब पुलिस ने आज 332 स्थानों पर छापेमारी की. इसके परिणामस्वरूप राज्यभर में 53 एफ आई आर दर्ज की गईं और 66 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इन 210 दिनों में अब तक कुल 31,145 नशा तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

इन छापों के दौरान गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 431 ग्राम हेरोइन, 1608 नशीली गोलियाँ/कैप्सूल और 42,250 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई.

CM मान के निर्देश के चल रही मुहीम

जिक्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एस एस पीज को पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं. नशा विरोधी युद्ध की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में पांच सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी भी बनाई गई है.

इस ऑपरेशन के दौरान 66 गज़टेड अधिकारियों की निगरानी में 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्यभर के 332 स्थानों पर छापेमारी की. पूरे दिन चलने वाले इस अभियान में पुलिस टीमों ने 369 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की.

त्रिस्तरीय रणनीति (EDP) से खत्म होगा नशा

बताने योग्य है कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशों के खात्मे के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – एनफोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ईडीपी) लागू की है. पंजाब पुलिस ने इसी रणनीति के हिस्से के रूप में आज 27 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास का इलाज लेने के लिए राज़ी किया.

