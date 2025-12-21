Punjab

पंजाब में डिजिटल क्रांति, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने डिजिटल नवाचार और वित्तीय समझदारी से किया बड़ा बदलाव

Karan Panchal21 December 2025 - 7:14 PM
5 minutes read
Punjab Digital Revolution
पंजाब में डिजिटल क्रांति, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने डिजिटल नवाचार और वित्तीय समझदारी से किया बड़ा बदलाव

Punjab Digital Revolution : वित्त विभाग की वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां बताया कि वर्ष 2025 मजबूत वित्तीय प्रबंधन, मजबूत बुनियादी ढांचा निवेश और क्रांतिकारी डिजिटल सुधारों वाला वर्ष रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वित्त विभाग अब केवल ‘फंड वितरण करने वाला’ विभाग नहीं रहा, बल्कि ‘नवीनता (इनोवेशन) का संचालक’ बन गया है।

आम लोगों की सेवा में सरकारी खजाना

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ‘जन-हितैषी’ दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी खजाने का उपयोग हमेशा आम लोगों की सेवा और भलाई के लिए हो।

पंजाबी के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सरकार

उन्होंने कहा कि चाहे बाढ़ से फसलों के नुकसान के लिए किसानों को दिए गए 968 करोड़ रुपये का सवाल हो या फिर पंजाब अनुसूचित जातियां भूमि विकास एवं वित्त निगम (पी.एस.सी.एफ.सी) के ऋण माफी कार्यक्रम के तहत 4,650 लाभार्थियों की ऋण माफी का मामला, आम आदमी पार्टी (‘आप’) सरकार हर पंजाबी के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

पंजाब में मुफ्त बिजली का लाभ

उन्होंने बताया कि ‘आप’ सरकार द्वारा लोक कल्याण के हित में सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी की फीस भी 120 रुपये से घटाकर केवल 50 रुपये कर दी गई है, ताकि लोग इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें। घरेलू उपभोक्ताओं को हर दो महीने के बिल के पीछे दी जा रही 600 यूनिट (प्रति माह 300 यूनिट) मुफ्त बिजली का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि इस सुविधा के तहत 90 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता मुफ्त बिजली का लाभ ले रहे हैं और राज्य सरकार ने सितंबर 2025 तक की बिजली सब्सिडी के सभी बकाया भी क्लियर कर दिए हैं।

6 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ

उन्होंने कहा कि छठा पंजाब वेतन आयोग 1 जुलाई, 2021 से लागू किया गया था, जिसके पिछली सरकार द्वारा अदा न किए गए 14,191 करोड़ रुपये के बकाया के भुगतान के लिए भी पंजाब सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में संरचनात्मक तरलता (लिकवीडेशन) योजना के अनुसार बकाया की अदायगी पहले ही शुरू कर दी है, जिससे 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा।

रंगला पंजाब विकास योजना’ के तहत इतने करोड़ रुपए जारी

जमीनी स्तर पर विकास को बल देने के लिए की गई पहलों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ के तहत 292 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हरेक क्षेत्र को अपनी स्थानीय जरूरतें तुरंत पूरी करने के लिए 2.5 करोड़ रुपये मिलें।

खेल बुनियादी ढांचे को बड़ा बल

उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 के दौरान सड़की और खेल बुनियादी ढांचे को भी बड़ा बल मिला है, जिसके तहत 5,338 करोड़ रुपये की लागत से 2,832 किलोमीटर प्लान सड़कें और 7,767 किलोमीटर लिंक सड़कें के निर्माण का विशाल प्रोजेक्ट चल रहा है।

राज्य भर में विश्व स्तर के खेल मैदान

इसके साथ ही मंडी बोर्ड द्वारा 4,275 करोड़ रुपये के निवेश से 12,361 किलोमीटर नई ग्रामीण लिंक सड़कें का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा स्वस्थ स्वास्थ्य और खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य भर में विश्व स्तर के खेल मैदान बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

सरकार का शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर

वित्त मंत्री ने ‘आप’ सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में राज्य सरकार ने विश्व बैंक-समर्थित पी.ओ.आई.एस.ई. कार्यक्रम (पंजाब आउटकम्स-एक्सीलरेशन इन स्कूल एजुकेशन ऑपरेशन) के लिए बातचीत पूरी की है।

परिणामों और शिक्षा स्तर में क्रांति

उन्होंने कहा कि 2,520 करोड़ रुपये (राज्य के साथ 70ः30 लागत-वितरण) के कुल खर्च से, इस पांच वर्षीय पहल का उद्देश्य स्कूल शिक्षा में पढ़ाई के परिणामों और शिक्षा स्तर में क्रांति लाना है। उन्होंने कहा कि राज्य जल्द ही मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत लगभग 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करेगा, जिसका अनुमानित खर्च इस वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ रुपये होगा।

वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से डिजिटल परिवर्तन

‘फिनटेक’ में देश की अगुवाई करने के लिए वित्त विभाग की सराहना करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि विभाग ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से एक डिजिटल परिवर्तन लाया है, जिसमें पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने वाले कई ‘उत्तम समाधान’ पेश किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब एस एन ए -एस. पी. ए. आर. एस. एच. फंड प्रवाह विधि को लागू करने में अग्रणी बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य ने वित्तीय वर्ष 24-25 में 450 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि हासिल की है और इस वित्तीय वर्ष में नकदी तरलता को अनुकूल बनाकर और अप्रयुक्त फंडों को घटाकर 350 करोड़ रुपये और हासिल करने की उम्मीद है।

हाल ही में शुरू किए गए पेंशन सेवा पोर्टल का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह पोर्टल अब पेंशनरों को अपने केसों को ट्रैक करने, जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने और ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने की सुविधा दे रहा है, जिससे राज्य के वरिष्ठों को काफी सुविधा होगी।

उच्च प्रशासनिक स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित

उन्होंने कहा कि पुरानी धीमी मैनुअल प्रक्रियाओं की जगह नया ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम (ए. एम. एस.) पोर्टल ऑडिट मेमो और रिपोर्टों की तत्काल जांच की सुविधा देता है ताकि उच्च प्रशासनिक स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पंजाब भर में सभी बिलों को इलेक्ट्रॉनिक वाउचर में बदलकर, सरकार अकाउंटेंट जनरल के साथ लेखा प्रक्रिया को सुचारू बनाते हुए स्टेशनरी और लॉजिस्टिकल लागतों में काफी कमी लाई है।

जमीनी स्तर के विकास को सफलता

उन्होंने कहा कि यह भी पहली बार है कि पंजाब खजाना नियमों को आधुनिक फिनटेक और आईटी एप्लीकेशनों को शामिल करने के लिए पूरी तरह नवीनीकृत किया गया है, और नए नियम जल्द ही प्रकाशित किए जाएंगे। वित्त विभाग की वार्षिक रिपोर्ट का निष्कर्ष निकालते हुए वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य ने अति-आधुनिक वित्तीय प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए जमीनी स्तर के विकास को सफलतापूर्वक संतुलित किया है।

मजबूत बैलेंस शीट और एक खुशहाल पंजाब

वित्त मंत्री ने आगे कहा, ‘जंगलात और कार्य विभागों में जमा कार्यों के स्वचालन और एक गैर-खजाना लेखा प्रणाली की शुरुआत के माध्यम से, हमने लीकेज को रोका है और यह सुनिश्चित किया है कि एक-एक रुपये का लेखा-जोखा हो। हम 2026 में एक मजबूत बैलेंस शीट और एक खुशहाल पंजाब के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ प्रवेश करेंगे।

ये भी पढ़ें- पेड़ों की कटाई पर सख्ती से लेकर प्रकृति संरक्षण तक, पंजाब सरकार के बड़े फैसले जानिए

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal21 December 2025 - 7:14 PM
5 minutes read

Related Articles

Photo of पेड़ों की कटाई पर सख्ती से लेकर प्रकृति संरक्षण तक, पंजाब सरकार के बड़े फैसले जानिए

पेड़ों की कटाई पर सख्ती से लेकर प्रकृति संरक्षण तक, पंजाब सरकार के बड़े फैसले जानिए

21 December 2025 - 6:38 PM
Photo of पंजाब में सड़कों और पुलों का बंपर विकास, 2920 करोड़ की योजना से जुड़ी नई कनेक्टिविटी और चौड़ीकरण की तैयारी

पंजाब में सड़कों और पुलों का बंपर विकास, 2920 करोड़ की योजना से जुड़ी नई कनेक्टिविटी और चौड़ीकरण की तैयारी

21 December 2025 - 6:04 PM
Photo of पंजाब सरकार की बड़ी योजना, हरभजन सिंह ETO ने सड़क अवसंरचना सुधार का लिया संकल्प

पंजाब सरकार की बड़ी योजना, हरभजन सिंह ETO ने सड़क अवसंरचना सुधार का लिया संकल्प

21 December 2025 - 12:52 PM
Photo of चौथी मेगा PTM में अभिभावकों ने दिखाया जबरदस्त उत्साह, 23 लाख से ज्यादा माता-पिता हुए शामिल

चौथी मेगा PTM में अभिभावकों ने दिखाया जबरदस्त उत्साह, 23 लाख से ज्यादा माता-पिता हुए शामिल

21 December 2025 - 12:17 PM
Photo of पंजाब पुलिस ने 1.5 किलोग्राम हेरोइन और 1 किलोग्राम अफीम सहित 153 ड्रग तस्कर किए गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने 1.5 किलोग्राम हेरोइन और 1 किलोग्राम अफीम सहित 153 ड्रग तस्कर किए गिरफ्तार

21 December 2025 - 12:06 PM
Photo of पंजाब आबादी अधिनियम 2021 में बड़ा बदलाव, आपत्ति और अपील की समय सीमा घटाई

पंजाब आबादी अधिनियम 2021 में बड़ा बदलाव, आपत्ति और अपील की समय सीमा घटाई

21 December 2025 - 11:30 AM
Photo of नार्को-आतंक मॉड्यूल से जुड़ा आर्मी डेजर्टर और सहयोगी 907 ग्राम हेरोइन, पिस्टल व हैंड ग्रेनेड सहित गिरफ्तार

नार्को-आतंक मॉड्यूल से जुड़ा आर्मी डेजर्टर और सहयोगी 907 ग्राम हेरोइन, पिस्टल व हैंड ग्रेनेड सहित गिरफ्तार

21 December 2025 - 11:23 AM
Photo of सीएम भगवंत मान ने पटियाला फ्लाइंग क्लब में विमानन भविष्य और एयरक्राफ्ट इंजीनियरों से बातचीत की

सीएम भगवंत मान ने पटियाला फ्लाइंग क्लब में विमानन भविष्य और एयरक्राफ्ट इंजीनियरों से बातचीत की

21 December 2025 - 9:58 AM
Photo of पंजाब में नई एस.डी.एम और तहसील कॉम्प्लेक्स से राजस्व सेवाएं अब नजदीक

पंजाब में नई एस.डी.एम और तहसील कॉम्प्लेक्स से राजस्व सेवाएं अब नजदीक

21 December 2025 - 9:25 AM
Photo of पंजाब शिक्षा अभियान : चौथी मेगा पीटीएम में 23 लाख से अधिक अभिभावकों की भागीदारी, घर-स्कूल तालमेल से छात्रों के बेहतर परिणाम पर जोर

पंजाब शिक्षा अभियान : चौथी मेगा पीटीएम में 23 लाख से अधिक अभिभावकों की भागीदारी, घर-स्कूल तालमेल से छात्रों के बेहतर परिणाम पर जोर

21 December 2025 - 7:57 AM
Back to top button