मंत्री भुल्लर ने राहत कैंप की शुरुआत की

35 किमी तक जरूरतमंदों को मदद मिलेगी

डीजल, चारा, राशन की व्यवस्था होगी

दवाइयां और लंगर भी उपलब्ध रहेगा

कैंप 24 घंटे सेवा में लगा रहेगा

Punjab News : पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज अपने विधानसभा हलका पट्टी के गांव भाओवाल में अस्थायी राहत कैंप की शुरुआत की. इस राहत कैंप के माध्यम से 30-35 किलोमीटर के दायरे तक जरूरतमंद लोगों में सामग्री वितरित की जाएगी.

मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने जानकारी देते हुए कहा कि बांध पर मिट्टी डालने की सेवा में लगे सेवादार यदि अपने ट्रैक्टर में डीजल डलवाना चाहें तो उन्हें इस राहत कैंप से डीजल उपलब्ध करवाया जाएगा, उन्होंने बताया कि इस कैंप से आसपास के गांवों में जिन जरूरतमंदों को किराना, पशुओं का चारा और फीड आदि चाहिए होगी, उसकी आपूर्ति भी यहीं से की जाएगी.

आम लोगों के लिए निरंतर सहायता उपलब्ध

उन्होंने आगे कहा कि इस राहत कैंप से दवाइयों की व्यवस्था भी की जा रही है और नजदीकी इलाकों में लंगर-प्रसाद का प्रबंध भी यहीं से किया जाएगा. यह राहत कैंप 24 घंटे कार्य करेगा और क्षेत्रवासियों, आम लोगों तथा किसानों के हित में काम करेगा.

मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने डेराबस्सी से विधायक कुलजीत सिंह रंधावा का धन्यवाद करते हुए बताया कि वे एक ट्रक राशन, दो ट्रक पशुओं का चारा, एक ट्रक किराने का सामान, आटा, दाल, तेल, चावल आदि और एक ट्रक फीड सेवा के रूप में लेकर आए हैं.

राहत कैंप में चौबीसों घंटे चलेगी सेवा

मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अपने क्षेत्र के युवा पार्टी कार्यकर्ताओं, पंच-सरपंचों और दानवीरों का आभार जताते हुए कहा कि किसान पूरी दुनिया का पेट भरता है और आज पंजाब के किसान को पानी से हुए नुकसान से बाहर निकालने की कड़ी जरूरत है, उन्होंने कहा कि इस राहत कैंप की सेवा चौबीसों घंटे जारी रहेगी और टीम बनाकर आठ-आठ घंटे की ड्यूटी में बारी-बारी से सेवा की जाएगी, उन्होंने बताया कि हरीके से घड़ुंम, घड़ुंम से मुठेवाल और झुग्गियों तक लगातार बांध को मजबूत करने का कार्य जारी रहेगा.

