Punjab

पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने भाओवाल में 24 घंटे राहत कैंप की शुरुआत, जरूरतमंदों को मिलेगी मदद

Ajay Yadav6 September 2025 - 11:38 AM
2 minutes read
Punjab News :
पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने भाओवाल में 24 घंटे राहत कैंप की शुरुआत, जरूरतमंदों को मिलेगी मदद

फटाफट पढ़ें

  • मंत्री भुल्लर ने राहत कैंप की शुरुआत की
  • 35 किमी तक जरूरतमंदों को मदद मिलेगी
  • डीजल, चारा, राशन की व्यवस्था होगी
  • दवाइयां और लंगर भी उपलब्ध रहेगा
  • कैंप 24 घंटे सेवा में लगा रहेगा

Punjab News : पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज अपने विधानसभा हलका पट्टी के गांव भाओवाल में अस्थायी राहत कैंप की शुरुआत की. इस राहत कैंप के माध्यम से 30-35 किलोमीटर के दायरे तक जरूरतमंद लोगों में सामग्री वितरित की जाएगी.

मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने जानकारी देते हुए कहा कि बांध पर मिट्टी डालने की सेवा में लगे सेवादार यदि अपने ट्रैक्टर में डीजल डलवाना चाहें तो उन्हें इस राहत कैंप से डीजल उपलब्ध करवाया जाएगा, उन्होंने बताया कि इस कैंप से आसपास के गांवों में जिन जरूरतमंदों को किराना, पशुओं का चारा और फीड आदि चाहिए होगी, उसकी आपूर्ति भी यहीं से की जाएगी.

आम लोगों के लिए निरंतर सहायता उपलब्ध

उन्होंने आगे कहा कि इस राहत कैंप से दवाइयों की व्यवस्था भी की जा रही है और नजदीकी इलाकों में लंगर-प्रसाद का प्रबंध भी यहीं से किया जाएगा. यह राहत कैंप 24 घंटे कार्य करेगा और क्षेत्रवासियों, आम लोगों तथा किसानों के हित में काम करेगा.

मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने डेराबस्सी से विधायक कुलजीत सिंह रंधावा का धन्यवाद करते हुए बताया कि वे एक ट्रक राशन, दो ट्रक पशुओं का चारा, एक ट्रक किराने का सामान, आटा, दाल, तेल, चावल आदि और एक ट्रक फीड सेवा के रूप में लेकर आए हैं.

राहत कैंप में चौबीसों घंटे चलेगी सेवा

मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अपने क्षेत्र के युवा पार्टी कार्यकर्ताओं, पंच-सरपंचों और दानवीरों का आभार जताते हुए कहा कि किसान पूरी दुनिया का पेट भरता है और आज पंजाब के किसान को पानी से हुए नुकसान से बाहर निकालने की कड़ी जरूरत है, उन्होंने कहा कि इस राहत कैंप की सेवा चौबीसों घंटे जारी रहेगी और टीम बनाकर आठ-आठ घंटे की ड्यूटी में बारी-बारी से सेवा की जाएगी, उन्होंने बताया कि हरीके से घड़ुंम, घड़ुंम से मुठेवाल और झुग्गियों तक लगातार बांध को मजबूत करने का कार्य जारी रहेगा.

यह भी पढ़ें : शीना बोरा मर्डर केस में नया ट्विस्ट, मुख्य गवाह विधि ने अदालत में बदला बयान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav6 September 2025 - 11:38 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब बाढ़ राहत: हर जिले को मिला ईंधन और गैस सप्लाई का कोटा

पंजाब बाढ़ राहत: हर जिले को मिला ईंधन और गैस सप्लाई का कोटा

6 September 2025 - 4:30 PM
Photo of बाढ़ संकट के बीच बुजुर्गों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित कर रही है पंजाब सरकार

बाढ़ संकट के बीच बुजुर्गों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित कर रही है पंजाब सरकार

6 September 2025 - 3:06 PM
Photo of पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित गांवों में बचाव-राहत के लिए गजटेड अधिकारी तैनात करने के दिए आदेश

पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित गांवों में बचाव-राहत के लिए गजटेड अधिकारी तैनात करने के दिए आदेश

6 September 2025 - 1:17 PM
Photo of पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वतखोरी में निजी व्यक्ति को किया गिरफ्तार, क्लर्क पर भी मामला दर्ज

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वतखोरी में निजी व्यक्ति को किया गिरफ्तार, क्लर्क पर भी मामला दर्ज

6 September 2025 - 12:40 PM
Photo of AAP के सभी सांसदों द्वारा विशेषाधिकार फंड बाढ़ राहत कार्यों के लिए इस्तेमाल करने का ऐलान

AAP के सभी सांसदों द्वारा विशेषाधिकार फंड बाढ़ राहत कार्यों के लिए इस्तेमाल करने का ऐलान

6 September 2025 - 11:10 AM
Photo of पठानकोट में बाढ़ पीड़ित परिवारों को पंजाब सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान

पठानकोट में बाढ़ पीड़ित परिवारों को पंजाब सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान

6 September 2025 - 10:19 AM
Photo of जे.एम. मीनू मल्होत्रा का चंडीगढ़ दौरा: पंजाब में सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा

जे.एम. मीनू मल्होत्रा का चंडीगढ़ दौरा: पंजाब में सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा

5 September 2025 - 8:01 PM
Photo of पंजाब बाढ़ के शहीद परिवारों को मिलेगा नया जीवन.. AAP सांसद ने LPU में दी स्थायी नौकरी का वादा

पंजाब बाढ़ के शहीद परिवारों को मिलेगा नया जीवन.. AAP सांसद ने LPU में दी स्थायी नौकरी का वादा

5 September 2025 - 6:28 PM
Photo of शिक्षकों को समर्पित: हरजोत सिंह बैंस ने शिक्षक दिवस पर किया सम्मान और आभार व्यक्त

शिक्षकों को समर्पित: हरजोत सिंह बैंस ने शिक्षक दिवस पर किया सम्मान और आभार व्यक्त

5 September 2025 - 5:06 PM
Photo of बाढ़ के कहर में हर गांव तक पहुंची सरकार, पंजाब के मंत्री खुद संभाल रहे राहत मोर्चा

बाढ़ के कहर में हर गांव तक पहुंची सरकार, पंजाब के मंत्री खुद संभाल रहे राहत मोर्चा

5 September 2025 - 4:18 PM
Back to top button