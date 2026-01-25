Punjab News : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर दुनिया भर की सभी बेटियों को दिल से शुभकामनाएं दीं.

उन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर अपनी बेटी के साथ एक तस्वीर साझा की और लिखा: “बेटियों को आसमान दीजिए, वे सितारों की तरह चमकेंगी.” सभी बेटियों को राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि आइए हम मिलकर लड़कियों के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करें.

उन्होंने कहा कि बेटियां हमारे देश का गौरव हैं और यह हर माता-पिता का कर्तव्य होना चाहिए कि वे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें, ताकि वे किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहें.

