AI Health Screening Punjab : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दिशा में एहतियाती स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने के लिए पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने देश की पहली ए.आई. समर्थ स्क्रीनिंग डिवाइस लॉन्च की. यह पहल स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और दृष्टि दोष का समय रहते पता लगाने के लिए है.

ए.आई.-पावर्ड उपकरण और उनका उपयोग

ए.सी.टी. ग्रांट्स के सहयोग से पंजाब के आठ ज़िलों में पोर्टेबल, रेडिएशन-रहित और ए.आई. पावर्ड डिवाइस लाई गई हैं. इनमें शामिल हैं:

स्तन कैंसर स्क्रीनिंग: निरामई कंपनी की “थर्मलाइटिक्स”

सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग: पैरीविंकल कंपनी का “स्मार्ट स्कोप”

दृष्टि परीक्षण: फोर्स हेल्थ का “पोर्टेबल ऑटो-रिफ्रैक्टोमीटर”

उद्देश्य: सुलभ, सटीक और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि समय रहते निदान और उपचार बेहद जरूरी हैं. ए.आई.-पावर्ड स्क्रीनिंग उपकरण ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को आसान और सुलभ बनाएंगे. इस पहल से बीमारी संबंधी डर, खर्च और उपलब्धता जैसी बाधाओं को कम किया जा सकेगा.

पंजाब में कैंसर की स्थिति

आईसीएमआर राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में पंजाब में 42,288 नए कैंसर मामले सामने आए, जो पिछले साल से 7% अधिक हैं. एनएफएचएस-5 के आँकड़े बताते हैं कि 30–49 वर्ष आयु वर्ग की केवल 0.3% महिलाओं की स्तन कैंसर और 2.4% महिलाओं की गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की स्क्रीनिंग हुई है.

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लागू

ए.आई.-पावर्ड उपकरण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तेज़ और सटीक स्क्रीनिंग के लिए तैयार किए गए हैं. राज्य का लक्ष्य प्रतिदिन कम से कम 600 व्यक्तियों की आँखों की जाँच और 300 स्तन व गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की स्क्रीनिंग करना है. स्वास्थ्य मंत्री ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए “मिशन चढ़दी कला फंड” में खुले दिल से योगदान देने की अपील भी की.

उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी और साझेदार

इस अवसर पर पंजाब विकास आयोग के सदस्य अनुराग कुंडू, एनएचएम पंजाब के मिशन डायरेक्टर घनश्याम थोरी, स्वास्थ्य सेवाओं की निदेशक डॉ. हितिंदर कौर, परिवार कल्याण निदेशक डॉ. अदिति सलारिया, मेडिकल शिक्षा व शोध निदेशक डॉ. अवनीश कुमार, ईएसआई निदेशक डॉ. अनिल गोयल और एसीटी ग्रांट्स की सीईओ आकांक्षा गुलाटी सहित कई वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, साझेदार संस्थाओं के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य पेशेवर और समुदाय कार्यकर्ता मौजूद रहे.

