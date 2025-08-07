Punjab Agriculture : पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियन ने बुधवार को राज्य के कपास उत्पादक क्षेत्रों में फसल की स्थिति पर बाय वीकली रिपोर्ट सौंपने के निर्देश सभी मुख्य कृषि अधिकारियों को दिए हैं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो किसान DSR (डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस) तकनीक अपना चुके हैं, उनके खेतों का सत्यापन 10 अगस्त, 2025 तक पूरा किया जाए ताकि 1,500 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खातों में डाली जा सके.

कीट नियंत्रण और जलभराव वाले क्षेत्रों पर कड़ी नजर

बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित तौर पर कपास के खेतों का निरीक्षण करें और पिंक बॉलवर्म, व्हाइटफ्लाई, जस्सिद और थ्रिप्स जैसे कीटों के हमलों पर नियंत्रण सुनिश्चित करें. साथ ही धान की फसल में राइस ड्वॉर्फ वायरस की रोकथाम के लिए किसानों को समय पर उचित मार्गदर्शन भी दिया जाए. उन्होंने फाजिल्का और कपूरथला जिलों में बारिश के कारण जलभराव की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि अन्य विभागों और जिला प्रशासन के सहयोग से जल्द से जल्द जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए ताकि फसल को नुकसान से बचाया जा सके.

उर्वरक निगरानी और DSR में प्रगति

कृषि विभाग ने बताया कि कपास की फसल में 8 कीट प्रभावित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जहां किसानों को पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा अनुशंसित कीटनाशकों के प्रयोग की सलाह दी गई है. फसलों पर कीट नियंत्रण आर्थिक सीमा के नीचे बना हुआ है. DSR तकनीक को लेकर भी बड़ी प्रगति देखी गई है, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 47 प्रतिशत अधिक क्षेत्र में इस तकनीक को अपनाया गया है. इसके तहत अब तक 20,000 से अधिक किसानों को 27 करोड़ से ज्यादा की राशि वितरित की जा चुकी है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में भर्ती की तैयारी तेज़, वित्त मंत्री ने यूनियनों को दिया समाधान का भरोसा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप