पंजाब में 56 स्मार्ट सेवाएं, जानिए परिवहन विभाग ने क्या बदलाव किए

Punjab News : पंजाब सरकार ने चालू वर्ष 2025 के दौरान कुशल प्रशासन प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत राज्य के नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण से संबंधित 56 स्मार्ट सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध कराई हैं। इन सेवाओं का लाभ आवेदक ऑनलाइन आवेदन करके, सेवा केंद्रों के माध्यम से (कार्यालय समय के दौरान) अथवा 1076 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपने घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं।

आम लोगों की परेशानियां हुई कम

पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने पिछले लगभग साढ़े तीन वर्षों से आम नागरिकों को परिवहन क्षेत्र में बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई हैं, जिससे जहां आम लोगों की परेशानियां कम हुई हैं, वहीं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के कारण भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है।

सेवाएं विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य के नागरिकों के लिए ये सेवाएं विभाग की वेबसाइट http://www.parivahan.gov.in के माध्यम से 24 घंटे उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक आधार के माध्यम से घर बैठे ही इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

स्पीड पोस्ट के जरिए मिलेगी सुविधा

उन्होंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस और आर.सी. के स्मार्ट कार्ड चंडीगढ़ में एक ही स्थान पर प्रिंट कर स्पीड पोस्ट के जरिए आवेदक के घर भेजने की सुविधा दी गई है। साथ ही, आवश्यक दस्तावेजों जैसे पंजीकरण प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा को डिजिटल प्लेटफॉर्म अर्थात एम-परिवहन और डिजी-लॉकर में सुरक्षित रखकर प्रवर्तन स्टाफ के समक्ष प्रस्तुत करने पर उन्हें मूल दस्तावेजों के समान मान्यता दी गई है।

21 करोड़ मुफ्त यात्रा का लाभ

भुल्लर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। वर्ष 2022-23 से 2025-26 (15-10-2025 तक) तक महिला यात्रियों ने अलग-अलग समय पर पंजाब रोडवेज/पनबस बसों में लगभग 21 करोड़ मुफ्त यात्रा का लाभ उठाया, जिस पर राज्य सरकार ने लगभग 1157 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

घर बैठे लाइसेंस प्राप्त की सुविधा

परिवहन मंत्री ने आगे बताया कि पंजाब सरकार ने नागरिकों के लिए ई-लर्नर लाइसेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। इस प्रक्रिया के तहत योग्य नागरिक बिना किसी परेशानी के आधार के माध्यम से घर बैठे ही अपना लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

नए वाहनों का मौके पर ही पंजीकरण

इसके अतिरिक्त, राज्य के मोटर वाहन डीलरों को भी आधार के माध्यम से नए वाहनों की मौके पर ही पंजीकरण की अनुमति देने वाली प्राधिकृत एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को अनावश्यक परेशानी से राहत देकर वाहन डीलर स्तर पर ही पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वीकृत कराना है।

19 वॉल्वो बसें की गई संचालित

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि पंजाब से दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक वॉल्वो बसें चलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न शहरों से दिल्ली हवाई अड्डे तक पंजाब रोडवेज/पनबस की कुल 19 वॉल्वो बसें संचालित की गई हैं, जिनका किराया निजी बसों की तुलना में काफी कम है और ये बसें यात्रियों को आरामदायक यात्रा सुविधाएं प्रदान कर रही हैं।

