Punjab News : पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ETO ने पंजाब भवन, चंडीगढ़ में एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्यभर में चल रही सड़क अवसंरचना कार्यों की समीक्षा की.

बैठक में PWD द्वारा चल रही परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया. मंत्री ने सभी कार्यों को वर्षा ऋतु से पहले समय पर पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया और अधिकारियों को बिटुमिनस कार्यों के लिए साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए.

मंत्री ने कहा कि ये साप्ताहिक लक्ष्य संबंधित मुख्य अभियंताओं द्वारा दैनिक रूप से निगरानी किए जाएं और समय-समय पर उनकी समीक्षा की जाए ताकि जवाबदेही और कार्यकुशलता सुनिश्चित हो सके, उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब के लोगों को टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें तुरंत उपलब्ध कराई जाएं.

लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई का आदेश

भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, मंत्री ने कहा कि सड़क नेटवर्क को मजबूत और आधुनिक बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. बेहतर कनेक्टिविटी सुरक्षित यात्रा के साथ-साथ आर्थिक विकास और क्षेत्रीय प्रगति में मदद करेगी. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय और भौतिक दोनों लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो. लापरवाही पाए जाने पर किसी भी अधिकारी या ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

नियमित निरीक्षण से गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित

उन्होंने कहा कि पक्की सड़क निर्माण गतिविधियां तुरंत शुरू की जाएं, क्योंकि मौजूदा पर्यावरणीय परिस्थितियां प्री-मिक्स और कार्पेटिंग कार्यों के लिए अनुकूल हैं. नियमित अनियमित निरीक्षण भी किए जाएंगे ताकि निर्धारित इंजीनियरिंग मानकों का पालन सुनिश्चित हो और कार्य निष्पादन में पारदर्शिता बनी रहे. मंत्री ने यह भी कहा कि वे राज्य के विभिन्न सड़क स्थलों का व्यक्तिगत निरीक्षण करेंगे, ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर परियोजनाओं की पूर्णता सुनिश्चित हो सके. आर्थिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाने और कोषागार में अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए, मंत्री ने सभी ठेकेदारों के बिल समय पर जमा करने के निर्देश दिए. इस बैठक में प्रशासनिक सचिव रवि भगत, अभियंता-इन-चीफ गगनदीप सिंह, मुख्य अभियंता अनिल गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

