पैस्को कर्मचारियों ने बाढ़ राहत के लिए 5 लाख दान दिए, मंत्री मोहिंद्र भगत ने की सराहना

PESCO Donation
मंत्री मोहिंद्र भगत ने की सराहना

हाइलाइट्स :-

  • पैस्को ने ₹5 लाख दान दिए.
  • मंत्री भगत ने सराहना की.
  • राहत कार्यों को मिलेगा बल.

PESCO Donation : पंजाब के बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए पंजाब एक्स-सर्विसमेन कॉरपोरेशन (पैस्को) के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 लाख रुपए का योगदान दिया है. यह राशि उन्होंने स्वेच्छा से अपना एक दिन का वेतन दान करके दी है.

मंत्री मोहिंद्र भगत ने की सराहना

रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंद्र भगत ने पैस्को कर्मचारियों के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि, पूर्व सैनिक संकट की घड़ी में हमेशा डटे रहते हैं. यह योगदान उनकी सक्रिय सेवा के अलावा समाज की सेवा करने की उनकी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि मैं इस कठिन समय में हमारे पंजाबियों की मदद के लिए आगे आने पर पैस्को के सभी कर्मचारियों का दिल से धन्यवाद करता हूं.

राहत कार्यों को मिलेगी मजबूती

उन्होंने आगे कहा कि ऐसे योगदान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रहे राहत और पुनर्वास प्रयासों को और मजबूत करने में सहायक होते हैं.

पैस्को के प्रबंध निदेशक मेजर जनरल हरमनदीप सिंह (सेवानिवृत्त) ने रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री श्री मोहिंद्र भगत को इस योगदान के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी.

यह भी पढ़ें : देवी वाला रोड कोटकपूरा की सीवरेज समस्या का स्थायी समाधान होगा : स्पीकर कुलतार सिंह संधवां

