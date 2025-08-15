Punjab Independence Day Celebration : पंजाब के स्थानीय निकाय एवं संसदीय मामलों के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने जिला पठानकोट के मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में तिरंगा फहराया. इस अवसर पर उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की योजना-उपलब्धियों का संक्षेप में परिचय कराया.

शहीदों के सपनों को साकार बनाने का संकल्प

अपने संबोधन में डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में पंजाबियों का योगदान अनमोल रहा है और शहीदों के आदर्श हमें प्रेरित करते रहेंगे. उन्होंने घोषणा की कि शहीदों के परिजनों को मिलने वाली एक्स-ग्रेशिया राशि अब 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है, साथ ही अग्निवीरों को भी इस विस्तार का लाभ प्राप्त होगा. इसके साथ ही मंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए बताया कि ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 15 लाख रुपये और एशियाई खेलों के खिलाड़ियों को 8 लाख रुपये दिए जाएंगे.

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब बिजली, कृषि, शिक्षा, कानून-व्यवस्था, नशामुक्ति एवं बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों में निरंतर सुधार कर रहा है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सरकारी कार्यालयों में शहीद भगत सिंह और बाबा साहब डॉ. भीम राव अंबेडकर की तस्वीरों का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय मूल्य सबसे जन-जीवन से जुड़े रहें. इसके अलावा, मोहाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम ‘शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा’ किया गया है, और यहां उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है. आम आदमी क्लीनिक, मुफ्त बिजली, ईज़ी रजिस्ट्री, नशा व भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान, स्वास्थ्य बीमा और अन्य जनहित योजनाएँ सरकार की उपलब्धियों में शामिल हैं.

जन कल्याण के लिए जनता ने जो योग्यता दिखाई

मंत्री ने बताया कि सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु 118 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ में बदला है और नशा रोकथाम पाठ्यक्रम कक्षा 9 से 12 तक शुरू किया गया है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में 55 हजार से अधिक सरकारी नौकरियों का सृजन किया गया है, श्रम कानूनों को सरल बनाया गया है और सड़क सुरक्षा के लिए 144 अत्याधुनिक वाहनों से लैस ‘सड़क सुरक्षा बल’ तैयार किया गया है. मुख्यमंत्री की पहल से 600 यूनिट तक की मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है, जिससे 90% उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य होता है. साथ ही सरकार आम आदमी क्लीनिकों के राष्ट्रीय नेटवर्क का संचालन कर रही है, जिसमें सैकड़ों से अधिक मुफ्त दवाओं और लैब परीक्षणों की व्यवस्था की जा रही है.

समारोह में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जे) हरदीप सिंह, एसएसपी दलजिंदर सिंह ढिल्लों, और अन्य गणमान्य अधिकारी उपस्थित थे. समापन पर परेड कमांडरों का सम्मान किया गया और मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार व्यक्त किया गया.

यह भी पढ़ें : किश्तवाड़ त्रासदी के साए में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप