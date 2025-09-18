Madhya Pradeshराज्य

पन्ना की खदान से 150 कैरेट का कीमती हीरा गायब, जांच में जुटा प्रशासन

Anup Tiwari18 September 2025 - 3:54 PM
2 minutes read
MP News
पन्ना की खदान से 150 कैरेट का कीमती हीरा गायब

MP News : मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की एक खदान से दुनिया के सबसे बड़े और कीमती हीरों में से एक बताए जा रहे 150 कैरेट के हीरे के मिलने का दावा सामने आया है. हालांकि, यह कीमती पत्थर हीरा कार्यालय में जमा होने से पहले ही विवादों में फंस गया और अब इसके गायब होने की शिकायत दर्ज कराई गई है.

यह मामला तब सामने आया जब मैहर निवासी जयबहादुर सिंह ने हीरे के अचानक लापता होने की शिकायत हीरा कार्यालय और पन्ना कोतवाली पुलिस थाने में दी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

हीरे उगलने के लिए प्रसिद्ध है पन्ना की धरती

पन्ना की जमीन लंबे समय से हीरे मिलने के लिए प्रसिद्ध रही है. वर्ष 1961 में यहां के रसूल मोहम्मद द्वारा 44.55 कैरेट का हीरा जमा कराने के बाद से कई बार बहुमूल्य हीरे मिल चुके हैं. इसी उम्मीद में देशभर से लोग यहां आकर किस्मत आजमाते हैं और shallow खदानों में खुदाई कर रातोंरात अमीर बनने की चाहत रखते हैं.

इसी क्रम में जयबहादुर सिंह ने अपने पांच साथियों के साथ 13 फरवरी 2025 को पन्ना हीरा कार्यालय से खदान का पट्टा लिया था. सात महीने की मेहनत के बाद, 5 सितंबर को कृष्णा कल्याणपुर की खदान से उन्हें हीरा मिलने की सूचना मिली. जयबहादुर का दावा है कि उनके एक साथी ने 150 कैरेट वजनी हीरा खोजा था.

हीरा जमा करने पर शुरू हुआ विवाद, अब बना चर्चा का विषय

जयबहादुर के अनुसार, 9 सितंबर को खदान में काम कर रहे दयाराम पटेल को यह हीरा मिला था. साथी किशोर खोड़े ने फोन पर उन्हें सूचना दी और कहा कि यह हीरा दयाराम के पास सुरक्षित रखा गया है. जब जयबहादुर ने दयाराम से इसे हीरा कार्यालय में जमा कराने की बात की तो दयाराम ने आनाकानी शुरू कर दी. जयबहादुर ने आरोप लगाया कि दयाराम इस हीरे को अपने या किसी रिश्तेदार के नाम से जमा कराना चाहता है.

जयबहादुर ने यह भी बताया कि हीरे की फोटो मौजूद है और मांग की है कि जब तक मामले की जांच पूरी न हो, तब तक इसे न तो जमा किया जाए और न ही नीलामी के लिए रखा जाए.

इस विवाद के चलते यह मामला अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है. अगर प्रशासन इस बहुमूल्य हीरे को बरामद कर सफलतापूर्वक सुरक्षित जमा करा लेता है, तो यह न केवल पन्ना बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी.

यह भी पढ़ें : सरयू नदी में नाव पलटने से तीन युवकों की मौत, गांव में छाया मातम

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari18 September 2025 - 3:54 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Project Jeevanjyot 2.0: पंजाब में 311 बच्चों की जिंदगी बदली, भीख की जगह मिला सुरक्षित भविष्य

Project Jeevanjyot 2.0: पंजाब में 311 बच्चों की जिंदगी बदली, भीख की जगह मिला सुरक्षित भविष्य

18 September 2025 - 4:52 PM
Photo of छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र में भारी मुठभेड़: चार माओवादी ढेर, आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी

छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र में भारी मुठभेड़: चार माओवादी ढेर, आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी

18 September 2025 - 4:36 PM
Photo of पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा अभियान: 200वें दिन 93 तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और भुक्की समेत भारी बरामदगी

पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा अभियान: 200वें दिन 93 तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और भुक्की समेत भारी बरामदगी

18 September 2025 - 4:01 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ का व्यापक असर: सड़कों और पुलों को भारी नुकसान, 1969 करोड़ रुपए की मरम्मत योजना तैयार

पंजाब में बाढ़ का व्यापक असर: सड़कों और पुलों को भारी नुकसान, 1969 करोड़ रुपए की मरम्मत योजना तैयार

18 September 2025 - 3:16 PM
Photo of सरयू नदी में नाव पलटने से तीन युवकों की मौत, गांव में छाया मातम

सरयू नदी में नाव पलटने से तीन युवकों की मौत, गांव में छाया मातम

18 September 2025 - 3:07 PM
Photo of पंजाब में 10 दिन की मेगा सफाई मुहिम शुरू: दिन-रात काम कर रहीं टीमें, सड़कों से लेकर स्ट्रीट लाइट तक हो रहा बड़ा बदलाव

पंजाब में 10 दिन की मेगा सफाई मुहिम शुरू: दिन-रात काम कर रहीं टीमें, सड़कों से लेकर स्ट्रीट लाइट तक हो रहा बड़ा बदलाव

18 September 2025 - 1:20 PM
Photo of पंजाब बाढ़ अपडेट: राहत कैंप खाली, हजारों लोग घर लौटे – लेकिन मौत का आंकड़ा पहुंचा 57

पंजाब बाढ़ अपडेट: राहत कैंप खाली, हजारों लोग घर लौटे – लेकिन मौत का आंकड़ा पहुंचा 57

18 September 2025 - 11:39 AM
Photo of सीमा पार ड्रग तस्करी का खुलासा: पंजाब पुलिस ने पकड़ी 7.1 किलो हेरोइन, एक गिरफ्तार

सीमा पार ड्रग तस्करी का खुलासा: पंजाब पुलिस ने पकड़ी 7.1 किलो हेरोइन, एक गिरफ्तार

17 September 2025 - 10:28 PM
Photo of मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने धान खरीद सीजन का किया शुभारंभ, किसानों को राहत का भरोसा

मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने धान खरीद सीजन का किया शुभारंभ, किसानों को राहत का भरोसा

17 September 2025 - 9:50 PM
Photo of बरेली फायरिंग केस का अंत: दिशा पाटनी के घर पर हमला करने वाले दो बदमाश एनकाउंटर में ढेर

बरेली फायरिंग केस का अंत: दिशा पाटनी के घर पर हमला करने वाले दो बदमाश एनकाउंटर में ढेर

17 September 2025 - 9:02 PM
Back to top button