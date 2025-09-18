MP News : मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की एक खदान से दुनिया के सबसे बड़े और कीमती हीरों में से एक बताए जा रहे 150 कैरेट के हीरे के मिलने का दावा सामने आया है. हालांकि, यह कीमती पत्थर हीरा कार्यालय में जमा होने से पहले ही विवादों में फंस गया और अब इसके गायब होने की शिकायत दर्ज कराई गई है.

यह मामला तब सामने आया जब मैहर निवासी जयबहादुर सिंह ने हीरे के अचानक लापता होने की शिकायत हीरा कार्यालय और पन्ना कोतवाली पुलिस थाने में दी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

हीरे उगलने के लिए प्रसिद्ध है पन्ना की धरती

पन्ना की जमीन लंबे समय से हीरे मिलने के लिए प्रसिद्ध रही है. वर्ष 1961 में यहां के रसूल मोहम्मद द्वारा 44.55 कैरेट का हीरा जमा कराने के बाद से कई बार बहुमूल्य हीरे मिल चुके हैं. इसी उम्मीद में देशभर से लोग यहां आकर किस्मत आजमाते हैं और shallow खदानों में खुदाई कर रातोंरात अमीर बनने की चाहत रखते हैं.

इसी क्रम में जयबहादुर सिंह ने अपने पांच साथियों के साथ 13 फरवरी 2025 को पन्ना हीरा कार्यालय से खदान का पट्टा लिया था. सात महीने की मेहनत के बाद, 5 सितंबर को कृष्णा कल्याणपुर की खदान से उन्हें हीरा मिलने की सूचना मिली. जयबहादुर का दावा है कि उनके एक साथी ने 150 कैरेट वजनी हीरा खोजा था.

हीरा जमा करने पर शुरू हुआ विवाद, अब बना चर्चा का विषय

जयबहादुर के अनुसार, 9 सितंबर को खदान में काम कर रहे दयाराम पटेल को यह हीरा मिला था. साथी किशोर खोड़े ने फोन पर उन्हें सूचना दी और कहा कि यह हीरा दयाराम के पास सुरक्षित रखा गया है. जब जयबहादुर ने दयाराम से इसे हीरा कार्यालय में जमा कराने की बात की तो दयाराम ने आनाकानी शुरू कर दी. जयबहादुर ने आरोप लगाया कि दयाराम इस हीरे को अपने या किसी रिश्तेदार के नाम से जमा कराना चाहता है.

जयबहादुर ने यह भी बताया कि हीरे की फोटो मौजूद है और मांग की है कि जब तक मामले की जांच पूरी न हो, तब तक इसे न तो जमा किया जाए और न ही नीलामी के लिए रखा जाए.

इस विवाद के चलते यह मामला अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है. अगर प्रशासन इस बहुमूल्य हीरे को बरामद कर सफलतापूर्वक सुरक्षित जमा करा लेता है, तो यह न केवल पन्ना बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी.

