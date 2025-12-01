Punjab News : पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया है. अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से संचालित एक हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया. इस दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से सात आधुनिक पिस्तौल बरामद की गई.

पंजाब के DGP गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से खुलासा हुआ है कि यह गिरोह सीधे पाकिस्तान स्थित हैंडलर के निर्देश पर चल रहा था. आरोपियों को व्हाट्सऐप के माध्यम से निर्देश भेजे जाते थे, जिनके अनुसार वे ड्रोन के जरिए सीमा पार से गिराए गए हथियारों को उठाकर आगे सप्लाई करते थे.

ड्रोन से गिराए जाते थे हथियार

जांच में यह खुलासा हुआ है कि देर रात ड्रोन पाकिस्तान से पंजाब सीमा में प्रवेश कर गुप्त स्थानों पर हथियार गिराते थे. आरोपी इन्हें वहीं से उठाकर नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचाते थे. पुलिस का कहना है कि यह मॉड्यूल काफी समय से सक्रिय था और लगातार हथियारों की सप्लाई चेन बनाए रखने की कोशिश में था. गिरफ्तार किए गए आरोपियों को हर गतिविधि से संबंधित निर्देश सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड चैट के माध्यम से मिलते थे, जिससे किसी बाहरी एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लग पाती थी. पुलिस को संदेह है कि यह गिरोह पंजाब में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में था.

जल्द होंगी और गिरफ्तारियां

डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक, पूछताछ के कई महत्वपूर्ण इनपुट मिले हैं, जिनके आधार पर जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस सीमा पार से ड्रोन के जरिए हो रही तस्करी और हथियारों की सप्लाई चेन को रोकने के लिए लगातार विशेष अभियान चला रही है. पुलिस का कहना है कि राज्य की शांति भंग करने की किसी भी कोशिश को कड़ी कार्रवाई के साथ नाकाम किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- गुरु साहिब की शहादत को समर्पित 25 नवंबर को पंजाब सरकार करेगी राज्यव्यापी रक्तदान अभियान की शुरुआत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप