नई यात्रा में पुराने आरोप! विदेश से राहुल गांधी का हमला : ‘संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रही…’

Ajay Yadav23 December 2025 - 12:52 PM
Rahul Gandhi :
नई यात्रा में पुराने आरोप! विदेश से राहुल गांधी का हमला : 'संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रही...'

फटाफट पढ़ें:

  • राहुल ने विदेश से बीजेपी‑RSS पर हमला किया
  • बीजेपी पर संस्थानों पर कब्जे का आरोप लगाया
  • ED और CBI का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा
  • कांग्रेस संस्थानों पर विरोध करेगी
  • इंडिया गठबंधन चुनाव में एकजुट है

Rahul Gandhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा और भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप को दोहराया कि बीजेपी देश के संस्थानों पर कब्जा कर रही है और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला बताया. बर्लिन के हर्टी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि संस्थाएं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हैं. उन्होंने वोट चोरी के आरोप को दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा चुनाव जीता है और चुनाव आयोग से सीधे सवाल पूछने के बावजूद जवाब नहीं मिला.

बीजेपी का संस्थानों का राजनीतिक इस्तेमाल

राहुल गांधी ने कहा, “हमारे संस्थागत ढांचे पर पूरी तरह से कब्जा हो गया है. हमारी खुफिया एजेंसियां, ED और CBI, को हथियार बनाया गया है. ED और CBI के पास बीजेपी के खिलाफ कोई मामले नहीं हैं, जबकि अधिकतर राजनीतिक मामले उन लोगों के खिलाफ हैं जो उनका विरोध करते हैं. अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और कांग्रेस का समर्थन करने की कोशिश करते हैं, तो आपको धमकी दी जाती है. बीजेपी भारत के संस्थागत ढांचे का इस्तेमाल राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए करती है. देखिए बीजेपी के पास कितना पैसा है और विपक्ष के पास कितना है.”

संस्थानों पर कब्जे के खिलाफ कांग्रेस का विरोध

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस संस्थाओं पर कब्जे के खिलाफ विरोध का एक सिस्टम बनाएगी. उन्होंने कहा,”लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला हो रहा है. हमें इसका मुकाबला करने के तरीके खोजने होंगे. हम इसका विरोध करने के लिए एक सिस्टम बनाएंगे. हम बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि भारतीय संस्थागत ढांचे पर उनके कब्जे से लड़ रहे हैं.”

इंडिया गठबंधन एकजुट

राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की पार्टियों के बीच राज्य और स्थानीय चुनावों में प्रतिस्पर्धा के सवाल पर कहा, ” इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां RSS की विचारधारा से सहमत नहीं हैं. हम इस मुद्दे पर एकजुट हैं, लेकिन रणनीतिक मुकाबले जारी रहेंगे. संसद में हम एकजुट होकर उन कानूनों का विरोध करेंगे जिनसे हमारी असहमति है. यह केवल चुनावों की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की लड़ाई है. बीजेपी संविधान और राज्यों, भाषाओं तथा भाषाओं और धर्मों के बीच समानता को कमजोर करने का प्रयास कर रही है.”

ये भी पढ़ें- आदिवासी कल्याण के 50 करोड़ रुपए गुजरात सरकार ने VIP स्वागत में फूंके, AAP पार्टी ने किया खुलासा

