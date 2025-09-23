हाइलाइट्स :-

141 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास.

लव कुश पार्क का विकास 51 करोड़ में होगा.

क्षेत्र में रोजगार और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा.

उपमुख्यमंत्री और नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे.

बगहा को जिला बनाने की मांग पर जोर.

Bihar News : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार सुबह 10:30 बजे वाल्मीकिनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कुल 141.69 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 159 अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास किया.

वाल्मीकिनगर के विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह और जदयू के जिलाध्यक्ष व एमएलसी भीष्म सहनी ने मुख्यमंत्री का हेलीपैड पर स्वागत किया. इसके बाद वे सीधे लव कुश पार्क के शिलान्यास स्थल पहुंचे.

लव कुश पार्क का 51.54 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा और यह स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन तथा मनोरंजन का नया केंद्र बनेगा.

इसके बाद मुख्यमंत्री वाल्मीकिनगर भवन परिसर स्थित कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया. उन्होंने लाभुकों से सीधा संवाद कर सरकारी योजनाओं के प्रभाव और क्रियान्वयन की जानकारी ली.

विकास योजनाओं की घोषणा, उपमुख्यमंत्री भी रहे मौजूद

इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा, आधारभूत संरचना और पर्यटन के विकास को मजबूती देने वाली योजनाओं की घोषणा की. मुख्यमंत्री का यह दौरा 11:12 बजे समाप्त हुआ, लेकिन संक्षिप्त समय के बावजूद यह यात्रा कई बड़ी घोषणाओं और शिलान्यास के कारण महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

स्थानीय विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियां पूरी थीं और इन योजनाओं से क्षेत्र को व्यापक लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे.

बगहा को जिला बनाने की मांग ने फिर पकड़ना जोर

बगहा को राजस्व जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठती आ रही है. मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर लोगों में उम्मीदें फिर से जागी हैं कि इस बार उनकी मांग पूरी हो सकती है.

हालांकि राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बगहा को जिला बनाने की घोषणा नहीं करेंगे. शिलान्यास और अन्य कार्यक्रमों के बाद वे बेतिया के लिए रवाना हो जाएंगे.

बगहा क्षेत्र के लोग कई वर्षों से इसे अलग जिला बनाने की मांग करते आ रहे हैं. भूगोल, जनसंख्या और प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से भी बगहा को जिला बनाने की वकालत होती रही है.

स्थानीय नेता और सामाजिक संगठन इस मुद्दे पर आवाज बुलंद करते रहे हैं और मुख्यमंत्री के हर दौरे पर उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के कारण इस दौरे को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. लोगों का मानना है कि चुनावी माहौल में सरकार इस लंबित मांग पर कोई निर्णय ले सकती है.

