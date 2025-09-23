Bihar

बिहार सरकार की छत बागवानी योजना से शहरी हरियाली और जैविक खेती को बढ़ावा

Ajay Yadav23 September 2025 - 9:58 AM
2 minutes read
Bihar News :
बिहार सरकार की छत बागवानी योजना से शहरी हरियाली और जैविक खेती को बढ़ावा

फटाफट पढ़ें

  • शहरी छतों पर बागवानी योजना शुरू
  • गमले और फार्मिंग बेड पर 75% अनुदान
  • योजना पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में
  • छत बागवानी से पर्यावरण सुधार होगा
  • 3.17 करोड़ रुपये की राशि मंजूर

Bihar News : बिहार के उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देने एवं नागरिकों को ताजा व जैविक फल-सब्जियाँ उपलब्ध कराने के लिए “छत पर बागवानी अन्तर्गत गमले एवं फार्मिंग बेड योजना लागू कर रही है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना पर कुल 3 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसकी राशि की निकासी और व्यय की मंजूरी भी दे दी गई है. योजना के पहले चरण में पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के नगर निगम क्षेत्रों में किया जाएगा.

जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना

उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में घरों की छतों पर जैविक फल, फूल एवं सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना है. साथ ही इससे पर्यावरण में सुधार, शहरी प्रदूषण में कमी तथा शहरों में हरित क्षेत्र और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा. यह पहल न केवल शहरी परिवारों को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक आहार उपलब्ध कराएगी, बल्कि नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक बनाएगी.

फार्मिंग बेड योजना में भी 75% अनुदान

इस योजना की संरचना के संबंध में बताया गया कि गमला योजना के अंतर्गत प्रति इकाई (30 गमले पौधों सहित) की लागत राशि 10 हजार रुपये है, जिस पर राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अर्थात 7 हजार 500 रुपये इन काइंड के रूप में एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा. इसी प्रकार फार्मिंग बेड योजना में प्रति इकाई लागत राशि 60 हजार रुपये निर्धारित है. इस पर 75 प्रतिशत अर्थात 45 हजार रुपये का अनुदान इन काइंड के रूप में दिया जाएगा. इसमें प्रथम किश्त के रूप में कुल अनुदान का 90 प्रतिशत अर्थात 40 हजार 500 रुपये का भुगतान किया जाएगा. शेष 10 प्रतिशत राशि अर्थात 4 हजार 500 रुपये कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त लाभुकों से प्राप्त संतोषजनक प्रमाण-पत्र के आधार पर एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.

छत बागवानी से पर्यावरण सुधार पर जोर दिया

उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस योजना से शहरी परिवार अपने उपयोग के लिए ताजी और जैविक सब्जियाँ व फल उगा सकेंगे. साथ ही, छतों पर बागवानी से वायु की गुणवत्ता बेहतर होगी, तापमान नियंत्रित रहेगा और शहरी क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता भी बढ़ेगी. यह पहल बिहार को पर्यावरण के लिहाज से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी, उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाएँ और छतों पर हरियाली विकसित कर स्वस्थ व स्वच्छ बिहार निर्माण में योगदान दें.

यह भी पढ़ें : दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 September 2025 - 9:58 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of नई GST दरें लागू : आम लोगों को मिली राहत, CM नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी का जताया आभार

नई GST दरें लागू : आम लोगों को मिली राहत, CM नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी का जताया आभार

22 September 2025 - 1:48 PM
Photo of बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का दावा, सीटों पर बनी सहमति, चुनाव आयोग और सरकार पर साधा निशाना

बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव का दावा, सीटों पर बनी सहमति, चुनाव आयोग और सरकार पर साधा निशाना

21 September 2025 - 5:30 PM
Photo of तेजस्वी यादव की सभा में एक बार फिर पीएम मोदी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी, गिरिराज सिंह ने किया कड़ा विरोध

तेजस्वी यादव की सभा में एक बार फिर पीएम मोदी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी, गिरिराज सिंह ने किया कड़ा विरोध

21 September 2025 - 2:37 PM
Photo of तेजप्रताप यादव का बड़ा ऐलान, दोबारा RJD में वापसी से इनकार- इस सीट से लड़ेंगे चुनाव

तेजप्रताप यादव का बड़ा ऐलान, दोबारा RJD में वापसी से इनकार- इस सीट से लड़ेंगे चुनाव

21 September 2025 - 10:07 AM
Photo of महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन? तेजस्वी यादव बोले- बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीट शेयरिंग भी जल्द

महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन? तेजस्वी यादव बोले- बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीट शेयरिंग भी जल्द

20 September 2025 - 2:35 PM
Photo of गयाजी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया पिंडदान, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी रहें साथ मौजूद

गयाजी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया पिंडदान, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी रहें साथ मौजूद

20 September 2025 - 2:32 PM
Photo of विजय सिन्हा का तीखा वार: कांग्रेस-आरजेडी पर लगाया लोकतंत्र को कमजोर करने का गंभीर आरोप

विजय सिन्हा का तीखा वार: कांग्रेस-आरजेडी पर लगाया लोकतंत्र को कमजोर करने का गंभीर आरोप

19 September 2025 - 1:05 PM
Photo of चुनाव से पहले RJD में दरार? रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप की बयानबाजी ने बढ़ाई तेजस्वी की मुश्किलें

चुनाव से पहले RJD में दरार? रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप की बयानबाजी ने बढ़ाई तेजस्वी की मुश्किलें

19 September 2025 - 12:06 PM
Photo of चुनावी साल में नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने मिलेगा 1000 रुपये

चुनावी साल में नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने मिलेगा 1000 रुपये

18 September 2025 - 11:33 AM
Photo of बक्सर में गरजे गिरिराज सिंह: सीमांचल की डेमोग्राफी बदलेगी, नहीं दिखेंगे रोहिंग्या

बक्सर में गरजे गिरिराज सिंह: सीमांचल की डेमोग्राफी बदलेगी, नहीं दिखेंगे रोहिंग्या

17 September 2025 - 7:33 PM
Back to top button