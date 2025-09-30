Uttar Pradeshराजनीतिराज्य

यूपी की राजनीतिक में नया मोड़, जानिए क्या है पूरा प्लान….

Amzad Khan30 September 2025 - 1:47 PM
1 minute read
Lucknow News
यूपी के आगामी चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी के बीच बड़ा घमासान।

Lukhnow : उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में करीब डेढ़ साल ही बचा है. चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां अभी से जारी है. सभी राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाताओं को लुभाने में जुट गए हैं. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के सहारे आगामी विधानसभा चुनाव को साधने में लगे हुए हैं. जबकि बीजेपी पिछले एक दशक से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज है. इतना ही नहीं आगामी चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी भाजपा अपने पुराने मुद्दों पर वापस हो रही है.

नई रणनीति तैयार करने में जुटी सरकार

पिछले साल यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा था, जिस कारण पार्टी ने करीब डेढ़ साल पहले से ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में ऐड़ी चोटी से लगी है. भाजपा की योगी सरकार अपने दिग्गज मंत्री-विधायक के साथ बैठक कर नई रणनीति तैयार कर रही है. माना जा रहा है कि बीजेपी की योगी सरकार चुनाव-2027 में कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है. वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अपने नेताओं के साथ तबाड़तोड़ मीटिंग करते नजर आ रहे हैं. जिससे प्रदेश में राजनीतिक और गरमा गई है. अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स और मुस्लिम वोटरों के सहारे सत्ता में आना चाह रहे हैं.

भाजपा को मिली थी 33 सीटें

पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2024 से बीजेपी ने बड़ा सबक सीखा है. पार्टी ने चुनाव से करीब दस महीनें पहले ही साफ कर दिया था कि यूपी की सभी 80 सीटें एनडीए के झोले में जा सकती हैं. जिससे पार्टी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ताओं को इससे उपेक्षा का भाव लगने लगा. हालांकि, पार्टी के लोगों ने इसे नजर-अंदाज किया और प्रदेश में कमल खिलाया. लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 33 सीटों पर सफलता हासिल की. समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की. जबकि कांग्रेस 6 सीटों में ही सिमट गई. अपना दल एस एक सीट पर और सहयोगी रालोद दो सीटों पर कब्जा की.

यह भी पढ़ें : तौकीर रजा के करीबी नदीम-नफीस समेत 56 गिरफ्तार, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की तैयारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan30 September 2025 - 1:47 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ विवाद: सीएम योगी ने दी सख्त चेतावनी, दंगा करने से पहले दो बार सोचें

बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ विवाद: सीएम योगी ने दी सख्त चेतावनी, दंगा करने से पहले दो बार सोचें

30 September 2025 - 1:33 PM
Photo of पंजाब बना निवेशकों का पसंदीदा केंद्र: CM भगवंत सिंह मान ने खोली आर्थिक सफलता की नई राह

पंजाब बना निवेशकों का पसंदीदा केंद्र: CM भगवंत सिंह मान ने खोली आर्थिक सफलता की नई राह

30 September 2025 - 12:21 PM
Photo of तौकीर रजा के करीबी नदीम-नफीस समेत 56 गिरफ्तार, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की तैयारी

तौकीर रजा के करीबी नदीम-नफीस समेत 56 गिरफ्तार, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर की तैयारी

30 September 2025 - 11:47 AM
Photo of इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग पति पर भी ठोका जा सकता है भरण-पोषण का दावा

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग पति पर भी ठोका जा सकता है भरण-पोषण का दावा

30 September 2025 - 11:26 AM
Photo of तेज प्रताप यादव ने अखिलेश यादव को ‘X’ पर अनफॉलो किया, राजनीतिक रिश्तों में आई दरार की चर्चाएं तेज

तेज प्रताप यादव ने अखिलेश यादव को ‘X’ पर अनफॉलो किया, राजनीतिक रिश्तों में आई दरार की चर्चाएं तेज

30 September 2025 - 8:59 AM
Photo of अखिलेश बड़े नेता, हम छोटी गली के खादिम, रामपुर दौरे से पहले आजम का तंज

अखिलेश बड़े नेता, हम छोटी गली के खादिम, रामपुर दौरे से पहले आजम का तंज

30 September 2025 - 8:04 AM
Photo of हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव: भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर बने नेता प्रतिपक्ष, राव नरेंद्र सिंह को सौंपी गई प्रदेश अध्यक्ष की कमान

हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव: भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर बने नेता प्रतिपक्ष, राव नरेंद्र सिंह को सौंपी गई प्रदेश अध्यक्ष की कमान

29 September 2025 - 10:49 PM
Photo of बाढ़ पर अमन अरोड़ा का पूर्व सरकारों और केंद्र पर हमला, राज्य की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराया

बाढ़ पर अमन अरोड़ा का पूर्व सरकारों और केंद्र पर हमला, राज्य की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराया

29 September 2025 - 10:19 PM
Photo of पारदर्शिता और समावेशन की ओर बड़ा कदम: पंजाब विधानसभा ने छह महत्वपूर्ण विधेयक पास किए

पारदर्शिता और समावेशन की ओर बड़ा कदम: पंजाब विधानसभा ने छह महत्वपूर्ण विधेयक पास किए

29 September 2025 - 9:33 PM
Photo of पंजाब में शहरी विकास को नई दिशा, विधानसभा में टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट पारित

पंजाब में शहरी विकास को नई दिशा, विधानसभा में टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट पारित

29 September 2025 - 9:08 PM
Back to top button