Punjab

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अधीन जनवरी 2026 तक 5,748 करोड़ से अधिक की रकम जारी- डॉ. बलजीत कौर

Karan Panchal19 February 2026 - 1:13 PM
Punjab Government
Punjab Government : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के हाशियाग्रसत, गरीब और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों की भलाई के लिए पूरी संवेदनशीलता और वचनबद्धता के साथ लगातार काम कर रही है। यह बात सामाजिक सुरक्षा, स्त्री और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही।

लाभपातरियो तक पहुंचाई गई रकम

इस सम्बन्धित जानकारी देते सामाजिक सुरक्षा, स्त्री और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अधीन पंजाब सरकार की तरफ से जनवरी 2026 तक (वित्तीय साल 2025- 26 दौरान) ₹5,748 करोड़ से अधिक की रकम लाभपातरियो तक सीधे तौर पर पहुंचाई जा चुकी है।

दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक सुरक्षा

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं अधीन राज्य के 35.70 लाख से अधिक लाभपातरियो को नियमित और निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिसके साथ गरीब, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक सुरक्षा यकीनी बनाई गई है।

इन्हें मिली वित्तीय सहायता राशि

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बुढापा पैन्शन अधीन ₹3,806.43 करोड़, विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए ₹1,099.97 करोड़, अनाथ और आश्रित बच्चों के लिए ₹385.94 करोड़, जबकि दिव्यांग व्यक्तियों को ₹456.03 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की जा चुकी है।

आत्म-निर्भर बनने का सहारा

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं केवल वित्तीय मदद तक सीमित नहीं, बल्कि यह लाखों परिवारों के लिए सम्मान के साथ जीने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जब एक बुजुर्ग को बुढापा पैन्शन मिलती है, एक विधवा महिला को आत्म-निर्भर बनने का सहारा मिलता है या एक दिव्यांग व्यक्ति अपने पैरों पर खडा होता है, तो यही सरकार की असली सफलता होती है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि कोई भी जरूरतमंद अपने आप को अकेला न समझे और हर परिवार तक सरकारी सहायता सम्मान, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ पहुंचे।

सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक मज़बूती

हाशियाग्रसत और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों की भलाई प्रति सरकार की वचनबद्धता दोहराते डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा- निर्देशों अनुसार पंजाब सरकार का उदेश्य प्रत्येक जरूरतमंद तक सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक मज़बूती यकीनी बनाना है। इस उदेश्य के लिए राज्य सरकार की तरफ से वित्तीय साल 2025-26 दौरान ₹6,175 करोड़ का बजट उपबंध किया गया है।

