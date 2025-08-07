Madhya Pradeshराज्य

CM मोहन यादव ने राजगढ़ में फूंका विकास का बिगुल, कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा

Anup Tiwari7 August 2025 - 7:32 PM
CM Mohan Yadav
CM मोहन यादव का राजगढ़ दौरा

CM Mohan Yadav : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजगढ़ जिले का दौरा किया और क्षेत्र के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. इस दौरान उन्होंने धार्मिक, शैक्षणिक, जल एवं सिंचाई तथा शहरी विकास से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन या शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री के इस दौरे से राजगढ़ जिले के विकास की उम्मीदें बढ़ गई हैं.

बैजनाथ बड़ा महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि, बैजनाथ बड़ा महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा. मंदिर के चार प्रमुख स्थानों पर भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे, ताकि मंदिर का सौंदर्य और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ सकें. इसके अतिरिक्त मंदिर क्षेत्र में अन्य विकास कार्य भी किए जाएंगे, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ होगा.

लाड़ली बहनों को योजना पोर्टल से जोड़ने के निर्देश

मोहन यादव ने ग्राम बरखेड़ी, चैनपुर खुर्द, भोपालपुरा, हनापुरा, रसीदखेड़ी, रेसई, भानपुरा और मल्लिया की लाड़ली बहनों को सरकार के योजना पोर्टल से जोड़े जाने के निर्देश दिए. इससे राज्य सरकार की महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे उन तक पहुंचेगा, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा.

महाविद्यालय स्थापना से बढ़ेगी शिक्षा की पहुंच

मुख्यमंत्री ने नरसिंहगढ़-कुरावर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं की उच्च शिक्षा की मांग को स्वीकार करते हुए कुरावर में महाविद्यालय खोलने की घोषणा की. इससे क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे, जो उनके भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होगा. इस महाविद्यालय के बनने से स्थानीय युवाओं का शैक्षणिक स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी.

पेयजल और सिंचाई सुविधा का विकास

जल संकट से जूझ रहे तलेन नगर में आम नागरिकों के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने तथा किसानों के सिंचाई के लिए नेवज नदी को नर्मदा-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना से जोड़ने का निर्णय लिया गया है. इस परियोजना से क्षेत्र में जल संरक्षण एवं बेहतर कृषि उत्पादन की संभावनाएं बढ़ेंगी.

राजगढ़ जिले को मेट्रोपॉलिटन सिटी से जोड़ने की योजना

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि नरसिंहगढ़ और ब्यावरा क्षेत्र को मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा. इससे इन इलाकों को बेहतर शहरी सुविधाएं मिलेंगी और समग्र विकास की गति तेज होगी. यह कदम क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देगा.

मुख्यमंत्री मोहन यादव के राजगढ़ दौरे और विकास योजनाओं की घोषणा से जिले में विकास की नई उम्मीदें जगी हैं. धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार से लेकर शिक्षा, जल प्रबंधन और शहरी विकास तक के कदम स्थानीय लोगों की जीवनशैली में सुधार और आर्थिक समृद्धि लाने में सहायक साबित होंगे. राज्य सरकार ने ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए समुचित विकास पर जोर दिया है.

