Punjabराज्य

मोगा सिविल अस्पताल से नशा छुड़ाने वाली गोलियां चोरी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

Shanti Kumari9 November 2025 - 2:58 PM
2 minutes read
Moga Civil Hospital
मोगा सिविल अस्पताल से नशा छुड़ाने वाली दवाइयों की चोरी करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के बारे में बताते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह

Chandigarh : पंजाब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने शनिवार को बताया कि पंजाब पुलिस ने मोगा सिविल अस्पताल से दिवाली की रात नशा छुड़ाने वाली दवाइयों की चोरी के मामले में तेज़ी से कार्रवाई करते हुए आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने इस मामले को शीघ्र सुलझाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की सराहना की।

सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा

यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने चोरी को एक गंभीर अपराध करार देते हुए भरोसा दिलाया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मोगा सिविल अस्पताल से नशा छुड़ाने वाली गोलियां चोरी करने में शामिल आरोपी को कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके लिए मैं जिला प्रशासन और पुलिस के प्रयासों की प्रशंसा करता हूं।

उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत नशा तस्करों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है।

“युद्ध नशों विरुद्ध” अभियान के प्रभाव

डॉ. बलबीर सिंह ने ज़ोर देकर कहा कि राज्य सरकार की “युद्ध नशों विरुद्ध” मुहिम इस बुराई के खात्मे के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है और इसके प्रभावशाली परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के शुरू होने के बाद से अब तक लगभग 20,000 व्यक्तियों ने नशे का सेवन छोड़ दिया है।

चोरी और बरामद गोलियों का विवरण

केस की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिवाली की रात को मोगा सिविल अस्पताल से नशा छुड़ाने वाली दवाइयों की चोरी हुई थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के पास से कुल 10,150 गोलियां बरामद की गई हैं, जबकि आरोपी ने लगभग 850 गोलियां बेच दी थीं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री के साथ धर्मकोट के विधायक दविंदरजीत सिंह लाडी ढोस, डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया, एसएसपी अजय गांधी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के प्रयास

डॉ. बलबीर सिंह ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए राज्य सरकार के व्यापक प्रयासों का जिक्र किया, जिनमें 1400 डॉक्टरों की भर्ती, 1000 और नर्सों की भर्ती की चल रही प्रक्रिया और अस्पतालों में 350 प्रकार की दवाओं की मुफ़्त उपलब्धता शामिल है। उन्होंने आगे बताया कि कोट इसे खां में नशा छुड़ाने केंद्र को सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जिसके माध्यम से अब तक लगभग 1000 व्यक्तियों ने नशा छोड़ दिया है।

यह भी पढ़ें पंजाब सरकार द्वारा गुरु का बाग छावनी बुड्ढा दल में तीन दिन तक होंगे धार्मिक समागम – जत्थेदार बाबा बलबीर सिंह

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari9 November 2025 - 2:58 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से प्रस्तुत किया गया गुरु साहिब की महान शहादत और दर्शन, मंत्रमुग्ध हुई जनता

लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से प्रस्तुत किया गया गुरु साहिब की महान शहादत और दर्शन, मंत्रमुग्ध हुई जनता

9 November 2025 - 4:49 PM
Photo of हरजोत सिंह बैंस और दीपक बाली ने बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों को  350वें शहीदी दिवस समागम में आमंत्रित किया

हरजोत सिंह बैंस और दीपक बाली ने बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों को  350वें शहीदी दिवस समागम में आमंत्रित किया

9 November 2025 - 3:30 PM
Photo of पंजाब सरकार द्वारा गुरु का बाग छावनी बुड्ढा दल में तीन दिन तक होंगे धार्मिक समागम – जत्थेदार बाबा बलबीर सिंह

पंजाब सरकार द्वारा गुरु का बाग छावनी बुड्ढा दल में तीन दिन तक होंगे धार्मिक समागम – जत्थेदार बाबा बलबीर सिंह

9 November 2025 - 2:10 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरूद्ध’ के 252वें दिन 841 ग्राम हेरोइन समेत 71 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरूद्ध’ के 252वें दिन 841 ग्राम हेरोइन समेत 71 नशा तस्कर गिरफ्तार

9 November 2025 - 1:26 PM
Photo of पंजाब में धान की आमद 144 लाख टन पार, किसानों के खातों में 32,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर

पंजाब में धान की आमद 144 लाख टन पार, किसानों के खातों में 32,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर

9 November 2025 - 1:22 PM
Photo of इटली निवासी मलकीत सिंह की हत्या में शामिल दो केएलएफ गुर्गे अमृतसर से गिरफ्तार, पांच हथियार बरामद

इटली निवासी मलकीत सिंह की हत्या में शामिल दो केएलएफ गुर्गे अमृतसर से गिरफ्तार, पांच हथियार बरामद

9 November 2025 - 12:35 PM
Photo of पंजाब सरकार ने जारी किए 3624 करोड़ रुपए, 34.78 लाख लाभार्थियों तक पहुँची सामाजिक सुरक्षा सहायता

पंजाब सरकार ने जारी किए 3624 करोड़ रुपए, 34.78 लाख लाभार्थियों तक पहुँची सामाजिक सुरक्षा सहायता

9 November 2025 - 12:18 PM
Photo of मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत

8 November 2025 - 7:16 PM
Photo of उत्तर प्रदेश में 28 अच्छे आचरण वाले कैदियों को रिहा करने का निर्णय, फार्म-ए के आधार पर प्रक्रिया शुरू

उत्तर प्रदेश में 28 अच्छे आचरण वाले कैदियों को रिहा करने का निर्णय, फार्म-ए के आधार पर प्रक्रिया शुरू

8 November 2025 - 6:31 PM
Photo of मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले – गुरु तेग बहादुर जी का जीवन मानवता का संदेश, हरियाणा सरकार उनके आदर्शों पर कर रही काम

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले – गुरु तेग बहादुर जी का जीवन मानवता का संदेश, हरियाणा सरकार उनके आदर्शों पर कर रही काम

8 November 2025 - 5:19 PM
Back to top button