Mission Chardi Kala Punjab 2025 : पंजाब में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ ने लाखों लोगों की ज़िंदगी हिला कर रख दी. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस मुश्किल वक़्त में अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई और बताया कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने मिशन चढ़दीकला को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया है.

मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन टाउनहॉल के दौरान प्रवासी भारतीयों को बताया कि उनका यह मिशन बाढ़ पीड़ितों की भलाई और पुनर्वास के लिए शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय अपनी मेहनत और लगन से विदेशों में मुक़ाम हासिल करते हुए भी अपनी मातृभूमि को कभी नहीं भूलते. उनका हौसला और दिल हमेशा पंजाब की खुशहाली में बसा रहता है.

बाढ़ का भयानक प्रभाव

मुख्यमंत्री ने विस्तार से बताया कि इस बाढ़ ने 2,300 से अधिक गांवों को प्रभावित किया, लगभग 20 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आए, और 5 लाख एकड़ फसलें नष्ट हुईं. इसके साथ ही लगभग 60 लोग अपनी जान गंवा बैठे, और करीब 7 लाख लोग बेघर हो गए. स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सड़कें भी भारी नुकसान झेल रही हैं. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार कुल नुकसान लगभग 13,800 करोड़ रुपए है.

वैश्विक समर्थन के लिए अपील

मिशन चढ़दीकला का उद्देश्य दुनिया भर के पंजाबियों को जोड़ कर राहत और पुनर्वास के लिए फंड जुटाना है. मुख्यमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से अपील की कि वे इस नेक काम में खुल कर योगदान दें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि एक-एक पैसा पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ बाढ़ पीड़ितों की भलाई में खर्च किया जाएगा.

माझा क्षेत्र में राहत कार्य

मुख्यमंत्री ने बताया कि माझा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और राहत चेकों का वितरण जल्द ही शुरू होगा. उन्होंने प्रवासी भारतीयों, युवाओं, एनजीओ और धार्मिक संगठनों का धन्यवाद किया, जिन्होंने संकट की इस घड़ी में मदद का हाथ बढ़ाया.

प्रवासी समुदाय की भूमिका

ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के ब्रिस्बेन, मेलबर्न, एडिलेड, सिडनी, पर्थ और ऑकलैंड के प्रवासी समुदाय ने मिशन चढ़दीकला को पूरी तरह समर्थन देने का भरोसा दिया. नेताओं, उद्यमियों, कारोबारी मालिकों और पेशेवरों ने राज्य सरकार की सराहना की और कहा कि इस नेक काम में वे दिल से साथ हैं.

हौसला और उम्मीद का संदेश

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का कहना है कि संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, पंजाब हमेशा हौसले और उम्मीद के साथ उठ खड़ा होगा. मिशन चढ़दीकला इस विश्वास का जीता-जागता उदाहरण है कि जब पूरे पंजाबियों का दिल एक साथ धड़कता है, तो कोई भी मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती.

