Punjab Child Begging Rescue 2025 : सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य को बाल भीखमुक्त बनाने के लिए अपने प्रयासों को और तेज कर रही है. इसी क्रम में फरीदकोट में भीख मांग रहे दो बच्चों को रेस्क्यू किया गया है.

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि उन्होंने स्वयं इन बच्चों को फरीदकोट फाटक के पास देखा और तुरंत जिला बाल सुरक्षा टीम को सूचित किया. टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया और जिला बाल कल्याण कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया. जांच के बाद उन्हें फिलहाल बाल गृह में अस्थायी रूप से सुरक्षित ठिकाना प्रदान किया गया है.

जिला बाल सुरक्षा टीमों के प्रयास

डॉ. बलजीत कौर ने राज्य की सभी जिला बाल सुरक्षा टीमों की सराहना की, जो बाल सुरक्षा और “जीवनजोत प्रोजेक्ट” के अंतर्गत किए जा रहे त्वरित और समर्पित प्रयासों से पूरे प्रदेश में सकारात्मक परिणाम दे रही हैं. उन्होंने कहा कि ये टीमें सरकार की नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.

मुख्यमंत्री का सपना: बाल भीखमुक्त पंजाब

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान का सपना है कि पंजाब में कोई भी बच्चा सड़कों पर भीख मांगता दिखाई न दे. सरकार “जीवनजोत प्रोजेक्ट” के माध्यम से भीख मांगने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मुहिम के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं.

सामाजिक कुरीति और बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बाल भीखमांगी न केवल एक सामाजिक कुरीति है बल्कि यह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन भी है. उन्होंने माता-पिता और बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोहों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की हरकत करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

नागरिकों से अपील

डॉ. बलजीत कौर ने राज्य के नागरिकों से अपील की कि यदि कहीं किसी बच्चे को भीख मांगते देखें तो उसे भिक्षा देने के बजाय “चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098” पर सूचित करें और इस सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करने में पंजाब सरकार का सहयोग करें.

