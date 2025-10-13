Punjabराज्य

फरीदकोट में बाल भीखमुक्त मुहिम: दो बच्चों को रेस्क्यू, पंजाब सरकार की शिक्षा से जोड़ने की ठोस योजना

Amzad Khan13 October 2025 - 3:24 PM
2 minutes read
Punjab Child Begging Rescue 2025
फरीदकोट में रेस्क्यू किए गए बच्चों को जीवनजोत प्रोजेक्ट के तहत सुरक्षित बाल गृह में लाया जा रहा है : महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर

Punjab Child Begging Rescue 2025 : सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य को बाल भीखमुक्त बनाने के लिए अपने प्रयासों को और तेज कर रही है.  इसी क्रम में फरीदकोट में भीख मांग रहे दो बच्चों को रेस्क्यू किया गया है.

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि उन्होंने स्वयं इन बच्चों को फरीदकोट फाटक के पास देखा और तुरंत जिला बाल सुरक्षा टीम को सूचित किया.  टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया और जिला बाल कल्याण कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया.  जांच के बाद उन्हें फिलहाल बाल गृह में अस्थायी रूप से सुरक्षित ठिकाना प्रदान किया गया है.

जिला बाल सुरक्षा टीमों के प्रयास

डॉ. बलजीत कौर ने राज्य की सभी जिला बाल सुरक्षा टीमों की सराहना की, जो बाल सुरक्षा और जीवनजोत प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए जा रहे त्वरित और समर्पित प्रयासों से पूरे प्रदेश में सकारात्मक परिणाम दे रही हैं.  उन्होंने कहा कि ये टीमें सरकार की नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.

मुख्यमंत्री का सपना: बाल भीखमुक्त पंजाब

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान का सपना है कि पंजाब में कोई भी बच्चा सड़कों पर भीख मांगता दिखाई न दे. सरकार “जीवनजोत प्रोजेक्ट” के माध्यम से भीख मांगने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मुहिम के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं.

सामाजिक कुरीति और बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बाल भीखमांगी न केवल एक सामाजिक कुरीति है बल्कि यह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन भी है.  उन्होंने माता-पिता और बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोहों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की हरकत करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

नागरिकों से अपील

डॉ. बलजीत कौर ने राज्य के नागरिकों से अपील की कि यदि कहीं किसी बच्चे को भीख मांगते देखें तो उसे भिक्षा देने के बजाय चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098” पर सूचित करें और इस सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करने में पंजाब सरकार का सहयोग करें.

यह भी पढ़ें : लुधियाना में बड़ा सुधार: दूषित पानी की शिकायतें आधी हुईं, हर घर तक पहुंचेगा स्वच्छ पेयजल

Amzad Khan13 October 2025 - 3:24 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए प्रवासी भारतीयों का बड़ा समर्थन: मिशन चढ़दीकला से राहत के नए आयाम

बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए प्रवासी भारतीयों का बड़ा समर्थन: मिशन चढ़दीकला से राहत के नए आयाम

13 October 2025 - 4:12 PM
Photo of बर्नाला में बंबीहा गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, छह पिस्तौल बरामद

बर्नाला में बंबीहा गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, छह पिस्तौल बरामद

13 October 2025 - 3:10 PM
Photo of लुधियाना में बड़ा सुधार: दूषित पानी की शिकायतें आधी हुईं, हर घर तक पहुंचेगा स्वच्छ पेयजल

लुधियाना में बड़ा सुधार: दूषित पानी की शिकायतें आधी हुईं, हर घर तक पहुंचेगा स्वच्छ पेयजल

13 October 2025 - 2:50 PM
Photo of तरन तारन उपचुनाव के लिए नामांकन 13 अक्टूबर से शुरू होंगे : सिबिन सी

तरन तारन उपचुनाव के लिए नामांकन 13 अक्टूबर से शुरू होंगे : सिबिन सी

13 October 2025 - 2:42 PM
Photo of लुधियाना में दूषित पानी की शिकायतों में 48% कमी, मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने दी जानकारी

लुधियाना में दूषित पानी की शिकायतों में 48% कमी, मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने दी जानकारी

13 October 2025 - 2:21 PM
Photo of पंजाब सरकार ने तेज किया बाल भीखमुक्त अभियान, फरीदकोट में दो बच्चों का रेस्क्यू, मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया

पंजाब सरकार ने तेज किया बाल भीखमुक्त अभियान, फरीदकोट में दो बच्चों का रेस्क्यू, मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया

13 October 2025 - 1:55 PM
Photo of तरन तारन उपचुनाव 2025: जानिए कब होंगे नामांकन, वोटिंग और नतीजे – चुनाव आयोग ने पूरी तारीखें कर दीं घोषित

तरन तारन उपचुनाव 2025: जानिए कब होंगे नामांकन, वोटिंग और नतीजे – चुनाव आयोग ने पूरी तारीखें कर दीं घोषित

13 October 2025 - 1:38 PM
Photo of दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी

दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी

12 October 2025 - 7:30 PM
Photo of ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के तहत पंजाब पुलिस ने 94 नशा तस्करों को पकड़ा, 2.8 किलोग्राम हेरोइन, 2.9 किलोग्राम आइस, 24 किलोग्राम अफीम बरामद

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के तहत पंजाब पुलिस ने 94 नशा तस्करों को पकड़ा, 2.8 किलोग्राम हेरोइन, 2.9 किलोग्राम आइस, 24 किलोग्राम अफीम बरामद

12 October 2025 - 6:27 PM
Photo of सीएम भगवंत मान ने युवक मेलों के माध्यम से नौजवानों की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने की वकालत की

सीएम भगवंत मान ने युवक मेलों के माध्यम से नौजवानों की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने की वकालत की

12 October 2025 - 3:59 PM
Back to top button