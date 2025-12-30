विदेश

शहर में बड़ा ट्रेन हादसा, 13 की मौत, 90 घायल, 250 यात्री थे सवार- पूरी ख़बर पढ़ें

Karan Panchal30 December 2025 - 4:24 PM
1 minute read
Mexico Train Accident
शहर में बड़ा ट्रेन हादसा, 13 की मौत, 90 घायल, 250 यात्री थे सवार- पूरी ख़बर पढ़ें

Mexico Train Accident : मेक्सिको में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। जिसमें 13 लोगों की मौत और 98 लोग घायल हो गए हैं। मेक्सिको के दक्षिणी राज्य ओअक्साका में एक ट्रेन के पटरी से उतर गई, जिसके बाद ट्रेन का इंजन पलट गया। कई बोगियां भी पलट गईं।

मेक्सिकन नौसेना करती है रेलवे लाइन का संचालन

बता दें कि यह ट्रेन मेक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले एक नए रेलमार्ग पर चल रही थी। इस रेलवे लाइन का संचालन मैक्सिकन नौसेना करती है। मेक्सिकन नौसेना के अनुसार, ट्रेन में 250 लोग सवार थे, हादसा चिवेला और निजांडा कस्बों के बीच एक मोड़ पर हुआ।

मृतक परिवारों को मदद के आदेश

घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाउम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि पांच घायल गंभीर हालत में हैं। अधिकारियों ने मृतक परिवारों की मदद के सख्त निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें- दुल्हनिया बनेंगी रश्मिका मंदाना, विजय देवरकोंडा संग इस दिन होगी शादी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal30 December 2025 - 4:24 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक, यूक्रेन का 91 ड्रोन से हमला, PM Modi ने जताई चिंता, US ने दी वार्निंग

पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक, यूक्रेन का 91 ड्रोन से हमला, PM Modi ने जताई चिंता, US ने दी वार्निंग

30 December 2025 - 3:08 PM
Photo of यमन पर सऊदी अरब का बड़ा हवाई हमला, मुकल्ला में भड़की भीषण आग, आपातकाल घोषित

यमन पर सऊदी अरब का बड़ा हवाई हमला, मुकल्ला में भड़की भीषण आग, आपातकाल घोषित

30 December 2025 - 1:47 PM
Photo of बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 वर्ष की उम्र में निधन

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 वर्ष की उम्र में निधन

30 December 2025 - 8:55 AM
Photo of मेक्सिको में भीषण हादसा, पटरी से उतरी ट्रेन , 98 लोग घायल, एक दर्जन से अधिक की मौत

मेक्सिको में भीषण हादसा, पटरी से उतरी ट्रेन , 98 लोग घायल, एक दर्जन से अधिक की मौत

29 December 2025 - 4:54 PM
Photo of पाकिस्तान के सुपरस्टार खिलाड़ी ने पहनी भारतीय जर्सी और लहराया तिरंगा, पाक ने लगाया बैन

पाकिस्तान के सुपरस्टार खिलाड़ी ने पहनी भारतीय जर्सी और लहराया तिरंगा, पाक ने लगाया बैन

28 December 2025 - 5:58 PM
Photo of चीन में बना सबसे लंबा एक्सप्रेसवे टनल, 4 घंटे का सफर इतनी देर में होगा तय

चीन में बना सबसे लंबा एक्सप्रेसवे टनल, 4 घंटे का सफर इतनी देर में होगा तय

28 December 2025 - 4:58 PM
Photo of चीन की ट्रेन ने 2 सेकेंड में 700kmph की रफ्तार पकड़ी, देखें कैसे

चीन की ट्रेन ने 2 सेकेंड में 700kmph की रफ्तार पकड़ी, देखें कैसे

28 December 2025 - 3:56 PM
Photo of बांग्लादेश हिंसा पर खालिस्तानियों ने लगाए भारत विरोधी नारे, दूतावास के बाहर भारतीय हिंदू जमा

बांग्लादेश हिंसा पर खालिस्तानियों ने लगाए भारत विरोधी नारे, दूतावास के बाहर भारतीय हिंदू जमा

28 December 2025 - 12:16 PM
Photo of बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा, दीपू चंद्र दास की हत्या ने डर बढ़ाया

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा, दीपू चंद्र दास की हत्या ने डर बढ़ाया

28 December 2025 - 10:21 AM
Photo of भूकंप के झटकों से हिला ताइवान, इमारतें हिली, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.0

भूकंप के झटकों से हिला ताइवान, इमारतें हिली, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.0

28 December 2025 - 9:06 AM
Back to top button