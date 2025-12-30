Mexico Train Accident : मेक्सिको में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। जिसमें 13 लोगों की मौत और 98 लोग घायल हो गए हैं। मेक्सिको के दक्षिणी राज्य ओअक्साका में एक ट्रेन के पटरी से उतर गई, जिसके बाद ट्रेन का इंजन पलट गया। कई बोगियां भी पलट गईं।

मेक्सिकन नौसेना करती है रेलवे लाइन का संचालन

बता दें कि यह ट्रेन मेक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले एक नए रेलमार्ग पर चल रही थी। इस रेलवे लाइन का संचालन मैक्सिकन नौसेना करती है। मेक्सिकन नौसेना के अनुसार, ट्रेन में 250 लोग सवार थे, हादसा चिवेला और निजांडा कस्बों के बीच एक मोड़ पर हुआ।

मृतक परिवारों को मदद के आदेश

घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाउम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि पांच घायल गंभीर हालत में हैं। अधिकारियों ने मृतक परिवारों की मदद के सख्त निर्देश दिए हैं।

