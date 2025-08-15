Jharkhandराज्य

पश्चिमी सिंहभूम में माओवादी कमांडर ढेर, भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद

Jharkhand News
माओवादी कमांडर ढेर

Jharkhand News : पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में सुरक्षाबलों और जिला पुलिस की संयुक्त टीम को माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है. दो दिन पहले पोसेता के जंगल में हुई मुठभेड़ के बाद शुरू किए गए सघन सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, कारतूस, नक्सली दस्तावेज और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की है.

मुठभेड़ में ढेर हुआ एरिया कमांडर

पोसेता के जंगलों में हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोन्टा क्षेत्र के एरिया कमांडर अरुण उर्फ वरुण उर्फ निलेश मदकम को मार गिराया था. मुठभेड़ के बाद इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली. अभियान के दौरान माओवादियों के ठिकानों से चार एसएलआर रायफलें, 527 कारतूस, नौ मैगजीन, एक एलएमजी मैगजीन, तीन डेटोनेटर, नक्सली वर्दी, पर्चे, पिट्टू बैग, मैगजीन पाउच, बैटरियां और अन्य सामग्री बरामद की गई है.

पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि बरामद हथियारों में वे राइफलें भी शामिल हैं जिन्हें पहले नक्सलियों ने पुलिस से लूटा था. उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के दौरान कई और नक्सलियों के घायल होने की भी संभावना है, जिनकी तलाश जारी है.

नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील

एसपी राकेश रंजन ने माओवादियों से अपील की कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करें और सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं. उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार ने आत्मसमर्पण नीति को और अधिक सरल बनाया है, जिससे नक्सलियों को 24 घंटे के भीतर ओपन जेल में शिफ्ट किया जा सकता है. यह नीति माओवादियों को सम्मानपूर्वक समाज की मुख्यधारा में लौटने का मौका देती है.

इस संयुक्त अभियान में चाईबासा जिला पुलिस और कोबरा 209 बटालियन की अहम भूमिका रही. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि नक्सलवाद के खिलाफ इस तरह के सघन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे, ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

