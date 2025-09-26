Madhya Pradeshराज्य

मध्य प्रदेश अब नक्सल मुक्त, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया राज्य की बड़ी तरक्की और सिंहस्थ-2028 की तैयारी

Amzad Khan26 September 2025 - 5:18 PM
1 minute read
Madhya Pradesh development
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 में मध्य प्रदेश की तरक्की और सिंहस्थ-2028 की तैयारियों पर चर्चा करते हुए

Madhya Pradesh development : भोपाल में आयोजित अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि हमारे सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित जिलों में से बालाघाट अब उस काले धब्बे से बाहर आ चुका है.  उन्होंने कहा कि मार्च 2026 के बाद लाल सलाम को सलाम करने की नौबत नहीं रहेगी.  उनका मानना है कि मध्य प्रदेश अब नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त है.

देश की डबल जीडीपी में मध्य प्रदेश की भूमिका

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम देश की डबल जीडीपी की बात करते हैं, तो ज़रूरी है कि दुनिया के सामने भारत का योगदान साफ-साफ दिखे.  इसमें मध्य प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए.  उन्होंने शहरी क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया क्योंकि देश की जीडीपी में शहरों की बड़ी भूमिका होती है.

सिंहस्थ-2028 की तैयारियां

सिंहस्थ-2028 केवल उज्जैन का मेला नहीं होगा, बल्कि यह पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई शहरों को प्रभावित करेगा.  मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मेला के माध्यम से प्रदेश के हर जिले के भविष्य को नई दिशा मिलेगी और यह विश्वस्तरीय आयोजन साबित होगा. डॉ. मोहन यादव ने जोर देकर कहा कि मध्य प्रदेश की तरक्की में हर नागरिक का योगदान अहम है.  उन्होंने लोगों से अपील की कि वे शहरों और जिलों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएँ और प्रदेश को विश्वस्तरीय स्तर पर विकसित करने में सहयोग करें.

सुरक्षा, विकास और नई संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने समिट में यह भी स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश न सिर्फ विकास की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि हर जिले में सुरक्षा, तरक्की और नई संभावनाओं के लिए पूरी तैयारी भी है.

