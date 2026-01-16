Punjab News : गुरु रविदास साहिब से संबंधित ऐतिहासिक धार्मिक स्थल खुरालगढ़ साहिब में आज मीनार-ए-बेगमपुरा से तप स्थान को जोड़ने वाले नए पुल का नींव पत्थर पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रौड़ी द्वारा रखा गया. इस अवसर पर डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने बताया कि यह पुल पंजाब सरकार द्वारा लगभग पौने चार करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है, जो सदियों तक टिकाऊ रहेगा और संगतों को सुगम यातायात सुविधा प्रदान करेगा, उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण कार्य को तय समय-सीमा के भीतर पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से पूरा करवाना भी सुनिश्चित किया जाएगा.

गुरु रविदास 650वां प्रकाश पर्व

डिप्टी स्पीकर ने कहा कि श्री गुरु रविदास महाराज जी का 650वां प्रकाश पर्व तप स्थान खुरालगढ़ साहिब में बड़े स्तर पर मनाया जाएगा, उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा इस बड़े पर्व के मद्देनज़र सभी आवश्यक प्रबंध समय रहते पूरे करवाना सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि संगतों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं.

इस अवसर पर गुरु घर के मुख्य सेवादार बाबा केवल सिंह द्वारा डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रौड़ी और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया गया. इसके साथ ही बाबा सुखदेव सिंह और बाबा नरेश सिंह द्वारा डिप्टी स्पीकर को सिरोपा भेंट कर सम्मानित भी किया गया. इस नींव पत्थर समारोह के दौरान विभिन्न गांवों के पंच-सरपंचों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

ये भी पढ़ें – सलमान खान के खिलाफ जयपुर पुलिस को जमानती वारंट तामील कराने के आदेश, 6 फरवरी को तलब

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप