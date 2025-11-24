Bihar News : बिहार में एनडीए की नई सरकार में सम्राट चौधरी को गृह विभाग का प्रभार मिलने के बाद विपक्ष लगातार प्रतिक्रिया दे रहा है. इसी बीच कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय सौंपा गया है, इसलिए उम्मीद हैं अब राज्य में गुंडाराज का अंत होगा और आम लोगों की जीवन बिना किसी डर-भय के आगे बढ़ सकेगा.

जब पूछा गया कि क्या जेडीयू बीजेपी के दबाव में काम कर रही है, तो कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, “जेडीयू को बीजेपी के दबाव में तो रहना ही पड़ेगा. बीजेपी बड़ी पार्टी है और केंद्र में उसकी सरकार है, इसलिए जेडीयू पर उसका प्रभाव स्वाभाविक है.”

योगी मॉडल पर कांग्रेस का सवाल

बिहार में ‘योगी मॉडल’ लागू होने की चर्चा पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “योगी मॉडल बिहार में कैसे चलेगा? बिहार बिल्कुल अलग राज्य है, यहां की संस्कृति भी अलग है” वहीं, इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शनिवार (22 नवंबर) को कहा था कि एनडीए सरकार का पूरा ध्यान “सुशासन” पर रहेगा, उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा था कि अपराधियों को अब बिहार छोड़ना होगा.

सुशासन मजबूत करने पर फोकस

प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ”सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार को ‘जंगलराज’ से निकालकर सुशासन की दिशा में आगे बढ़ाया है, उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का प्रमुख फोकस सुशासन को और मजबूत करना है और अपराधियों को राज्य छोड़ना ही पड़ेगा. जब उनसे पूछा गया कि क्या बिहार पुलिस यूपी मॉडल लागू करेगी, तो सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में पहले से ही सुशासन है और यह आगे भी जारी रहेगा. बिहार अपराधियों के लिए नहीं है.

बता दें कि इससे पहले करीब 20 सालों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग को अपने पास रखा था, लेकिन इस बार बनी नई सरकार में यह महत्वपूर्ण विभाग बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सौंपा गया है.

