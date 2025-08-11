Jharkhandराज्य

नेमरा में उमड़ा जनसैलाब, जननायक शिबू सोरेन को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि

Anup Tiwari11 August 2025 - 10:06 PM
1 minute read
Homage To Shibu Soren
नेमरा में उमड़ा जनसैलाब

Homage To Shibu Soren : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद स्मृति-शेष दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने सोमवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग उनके पैतृक गांव नेमरा पहुंचे. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेमरा स्थित आवास पर लोगों ने “गुरुजी” की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

श्रद्धांजलि देने वालों में आम नागरिकों के साथ-साथ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े अनेक लोग भी शामिल रहे. मौके पर पहुंचे लोगों ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. सुबह से ही गुरुजी को अंतिम विदाई देने वालों का तांता उनके पैतृक आवास पर लगा रहा. यह अवसर श्राद्ध कर्म के सातवें दिन का था, जो परंपरागत रीति-रिवाज के अनुसार संपन्न किया गया.

झारखंड निर्माण में निभाई ऐतिहासिक भूमिका

श्रद्धांजलि देने आए लोगों ने शिबू सोरेन के योगदान को याद करते हुए कहा कि अलग झारखंड राज्य के निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय रहा है. “गुरुजी” ने अपने राजनीतिक जीवन को आदिवासी, गरीब, दलित, शोषित, वंचित और उपेक्षित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया.

जननायक के रूप में रहे याद

लोगों का कहना था कि शिबू सोरेन का संघर्ष, आदर्श और उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग झारखंडवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा. उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह से हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण है. न केवल झारखंड, बल्कि पूरा देश उन्हें एक सच्चे जननायक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद करता रहेगा, जिन्होंने अपनी नीतियों और विचारों से समाज में परिवर्तन की अलख जगाई.

