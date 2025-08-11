Uttar Pradeshराज्य

ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर वार, 'फूट डालो, हुकूमत करो' की नीति पर चल रही है सपा

Brajesh Pathak On Akhilesh Yadav : उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुई घटना पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ा जवाब दिया है. पाठक ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव समाज को बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं और उनके बयान जानबूझकर माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से दिए जा रहे हैं.

डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा और कांग्रेस दशकों से “फूट डालो, हुकूमत करो” की नीति पर काम करती रही हैं, जिसके जरिए देश और प्रदेश को धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर विभाजित किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव केवल राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे बयान देते हैं, जिससे समाज में तनाव फैल सकता है.

बीजेपी का संकल्प: ‘तुष्टिकरण किसी का नहीं, संतुष्टिकरण सबका’

ब्रजेश पाठक ने स्पष्ट किया कि भाजपा नफरत फैलाने की राजनीति नहीं करती. उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” है. भाजपा सरकार के आठ सालों में दबंगों पर सख्त कार्रवाई की गई है, जो विपक्ष को रास नहीं आ रहा.

फतेहपुर में स्थिति सामान्य, सरकार सतर्क

फतेहपुर की घटना पर पाठक ने बताया कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों से तथ्य जुटाकर स्थिति को नियंत्रित किया. 10 पुलिस स्टेशनों की टीमें, पीएसी और प्रशासन मौके पर तैनात किए गए, जिससे शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की गई. उन्होंने विपक्ष से अपील की कि राजनीतिक लाभ के लिए तनाव पैदा करने वाले बयान न दें.

सपा पर हिंदू–मुस्लिम विवाद भड़काने का आरोप

डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर हिंदू-मुस्लिम विवाद को बढ़ावा देकर वोट बैंक मजबूत करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अखिलेश जैसे नेता अफवाहें फैलाकर अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी समाज को जोड़ने की दिशा में काम कर रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य हर हाल में कानून का राज स्थापित करना और सुशासन को बढ़ावा देना है.

शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां

ब्रजेश पाठक ने शिक्षा क्षेत्र में भाजपा सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि इस साल ‘स्कूल चलो अभियान’ के तहत 27 लाख नए बच्चों का नामांकन हुआ. ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ में 11,500 करोड़ के निवेश से 96% स्कूलों में पेयजल, शौचालय, फर्नीचर और कक्षा-कक्ष की मरम्मत जैसी 19 मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं. साथ ही, ‘अटल आवासीय विद्यालय योजना’ के तहत सभी 18 मंडलों में आवासीय विद्यालय शुरू किए गए हैं, जहां 18,000 से अधिक श्रमिक और अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, खेल, लैब और हॉस्टल की सुविधा मिल रही है.

सपा शासन में शिक्षा का पतन

उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह चरमराई थी. 2015 के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उस समय 3.45 करोड़ बच्चे स्कूल से वंचित थे. इसके विपरीत, भाजपा सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और स्कूलों को आधुनिक बनाने में निवेश कर रही है. अंत में, ब्रजेश पाठक ने विपक्ष से अपील की कि वह ऐसे बयान देने से बचे, जो प्रदेश की शांति और विकास में बाधा डालते हों, और जनता के हित में राजनीति करे.

यह भी पढ़ें : यूपी विधानसभा मानसून सत्र का आगाज़, 13-14 अगस्त को 25 वर्षीय विजन पर होगी ऐतिहासिक चर्चा

