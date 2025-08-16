CM Nayab Saini : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कृष्ण जन्माष्टनी के मौके पर गौशाला चारा अनुदान वितरण कार्यक्रम में भाग लेकर गौ भक्तों को जन्माष्टमी की बधाई दी. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर आप गौ भक्तों के बीच में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है. उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं.

कुरुक्षेत्र की गौशालाओं को चारे के लिए 1.80 करोड़ का अनुदान

मुख्यमंत्री ने बताया कि कुरुक्षेत्र जिले की 19 गौशालाओं को चारे के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जा रही है. हरियाणा प्रदेश भर में गौशालाओं के लिए कुल 88 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि वितरित की जाएगी. वहीं, अब तक गौ माता के चारे के लिए 358 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बनते ही गौ संरक्षण बिल विधानसभा में पास किया गया था, जो गौवंश संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है.

गौशालाओं के विकास और संरक्षण के लिए उठाए जा रहे कदम

सैनी ने कहा कि वेदों में गाय की महिमा का व्यापक वर्णन है और हमारी सरकार भी गौशालाओं के विकास और गौवंश संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. उन्होंने बताया कि पिछले दस वर्षों में हरियाणा में 686 गौशालाएं पंजीकृत हुई हैं, जहां चार लाख से अधिक बेसहारा गोवंश का पालन-पोषण हो रहा है.

उन्होंने यह भी कहा कि 330 गौशालाओं में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाए गए हैं और बाकी गौशालाओं में भी जल्द ही यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही, गौशालाओं के लिए 800 ई-रिक्शा खरीदने की प्रक्रिया तेज़ी से जारी है. बिजली के बिल को कम करने के लिए गौशालाओं के अंदर अब प्रति यूनिट बिजली 2 रुपए की दर से उपलब्ध कराई जा रही है.

गौशैला रजिस्ट्री पर नहीं लगेगी स्टांप ड्यूटी

मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशाला की रजिस्ट्री पर अब कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगाई जाती है. 3000 से अधिक गाय वाली गौशालाओं में सप्ताह में एक दिन पशु चिकित्सा ड्यूटी का प्रावधान है, जबकि 3000 से कम गाय वाली गौशालाओं में VLDA ड्यूटी होगी.

गांव अभयारण्यों के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है. बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं को शेड निर्माण हेतु 10 लाख रुपए प्रति गौशाला के हिसाब से अनुदान देने की भी घोषणा की गई थी, जिसमें अब तक 51 गौशालाओं में शेड बन चुके हैं और राशि जारी की जा चुकी है.

देसी नस्ल की गायों पर विशेष ध्यान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किए गए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसके अंतर्गत गौशालाओं की मांग के अनुसार आवश्यक मशीनरी के लिए 101 गौशालाओं को 6 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुदान राशि भी प्रदान की गई है.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर कहा कि हमारी सरकार गौ संरक्षण के क्षेत्र में हर संभव मदद कर रही है ताकि गौवंश सुरक्षित रहे और उनकी देखभाल बेहतर तरीके से हो सके. भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर यह अनुदान वितरण कार्यक्रम गौ भक्तों के लिए बड़ा उपहार साबित होगा.

