Punjabराज्य

हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया रंगला पंजाब का विजन, जनता को किया प्रेरित

Anup Tiwari16 August 2025 - 10:43 PM
4 minutes read
Punjab I-Day Ceremony
हरदीप सिंह मुंडियां

Punjab I-Day Ceremony : गुरदासपुर के सरकारी कॉलेज के शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह (अशोक चक्र) स्टेडियम में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया गया. इस जिले स्तरीय समारोह में पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराने की रस्म अदा की. समारोह से पहले मंत्री ने शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह की प्रतिमा और स्टेडियम की शहीदी गैलरी में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की.

स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि और गौरवशाली इतिहास

राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद, मुंडियां ने जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज़ादी के लिए किए गए संघर्षों और शहीदों के बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता. उन्होंने शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सरदार करतार सिंह सराभा, ऊधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, दीवान सिंह कालेपानी सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए कहा कि पंजाबियों ने आज़ादी के लिए अपार कुर्बानियां दी हैं.

मुंडियां ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कलां में पद की शपथ ली और सरकारी कार्यालयों में शहीद भगत सिंह एवं बाबा साहिब डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लगवाई गई हैं. मोहाली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाता है, जहां उनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है.

पंजाब सरकार की उपलब्धियां और विकास कार्य

उन्होंने पंजाब सरकार की उपलब्धियां साझा करते हुए कहा कि राज्य में हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिससे 90% उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो जाता है. अब तक 55,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं. 881 आम आदमी क्लीनिक पूरे राज्य में काम कर रहे हैं, जिनमें मुफ्त दवाइयां और जांच की सुविधा है, और 200 नए क्लीनिक खोले जा रहे हैं. 2 अक्टूबर से सभी राज्य निवासियों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा. नशा और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की सख्त नीति जारी है.

राजस्व विभाग में किए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए मुंडियां ने बताया कि तहसीलदारों से लेकर रजिस्ट्री क्लर्कों के तबादलों से नेक्सस तोड़ा गया है और ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ एवं ‘ईज़ी जमाबंदी’ जैसी सेवाएं शुरू की गई हैं, जिससे जनता को सुविधाएं मिल रही हैं. शिक्षा के क्षेत्र में 118 ‘स्कूल ऑफ एक्सीलेंस’ शुरू किए गए हैं और शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जा रहा है. पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में देश में अग्रणी है. जल आपूर्ति में भी प्रगति की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 100% ग्रामीण घरों में पाइप के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है. 14,000 से अधिक नहरी खालों को पुनः चालू कर टेल तक पानी पहुंचाया गया है.

मुंडियां ने बताया कि पंजाब पहला राज्य है जिसने एस.एस.एफ. जैसी पुलिस फोर्स बनाई है जो सड़क हादसों में पीड़ितों की जान बचाती है. उद्योगपतियों के लिए ओ.टी.एस. स्कीम लागू की गई है ताकि निवेश को बढ़ावा मिले. खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए नई खेल नीति और ‘खेड़ां वतन पंजाब दीयां’ जैसी पहल शुरू की गई है. पिछले तीन वर्षों में ओलंपिक्स, एशियन, कॉमनवेल्थ एवं नेशनल गेम्स विजेताओं को 100 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई है. शहीद जवानों के परिवारों को भी प्रति परिवार 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है.

गुरदासपुर जिले में विकास कार्य और सम्मान समारोह

गुरदासपुर जिले के विकास पर चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ‘बाबा बंदा सिंह बहादुर अंतरराज्यीय बस अड्डा’ 14.92 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है. 21 करोड़ रुपये की लागत से तिबड़ी रोड पर अंडर रेलवे ब्रिज बनाया गया है. दीनानगर, कलानौर और बटाला में तहसील परिसर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं. नबीपुर ड्रेन का पुनर्निर्माण 5.70 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है. जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं पर 31 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं और जिले में 62 आम आदमी क्लीनिक संचालित हो रहे हैं. पुराने सिविल अस्पताल को पुनः खोलकर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का दर्जा दिया गया है. मुंडियां ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार की सराहना करते हुए कहा कि वे पुनः राज्य को खुशहाल, हंसता-खेलता पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

कार्यक्रम में उपायुक्त दलविंदरजीत सिंह, एस.एस.पी. आदित्य, डी.एस.पी. गुरविंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब पुलिस, होमगार्ड, एन.सी.सी. और पुलिस बैंड टीम ने शानदार परेड की. मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का सम्मान किया और जरूरतमंदों को ट्राईसाइकिल व सिलाई मशीनें वितरित कीं.

समाजसेवकों को किया सम्मानित

मंत्री ने जिले के 18 नवनियुक्त पटवारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे. सहायक आयुक्त आदित्य गुप्ता को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान उनकी सेवा के लिए विशेष सम्मान मिला. समारोह में शिक्षकों, डॉक्टरों, खिलाड़ियों, अधिकारियों और अन्य समाजसेवकों को भी सम्मानित किया गया.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिलबाग सिंह जौहल, डी.आई.जी. नानक सिंह, पंजाब हेल्थ सिस्टम्स के चेयरमैन रमन बहिल, जिला प्रधान जोबन रंधावा, नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन राजीव शर्मा, मार्केट कमेटी के अध्यक्ष भारत भूषण शर्मा सहित कई अन्य प्रमुख अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे. कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के परिवार के सदस्य भी समारोह में विशेष रूप से शामिल हुए.

यह भी पढ़ें : विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने शहीदों को किया याद, पंजाब के विकास पर की बात

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari16 August 2025 - 10:43 PM
4 minutes read

Related Articles

Photo of कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों को किया याद, पंजाब में हो रहे विकास कार्यों पर की बात

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों को किया याद, पंजाब में हो रहे विकास कार्यों पर की बात

16 August 2025 - 11:18 PM
Photo of विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने शहीदों को किया याद, पंजाब के विकास पर की बात

विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने शहीदों को किया याद, पंजाब के विकास पर की बात

16 August 2025 - 10:18 PM
Photo of पंजाब में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रमुख व्यक्तियों और पुलिस कर्मियों को मिला राज्य पुरस्कार

पंजाब में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रमुख व्यक्तियों और पुलिस कर्मियों को मिला राज्य पुरस्कार

16 August 2025 - 9:55 PM
Photo of मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने स्वतंत्रता सेनानियों की महान कुर्बानियों को किया याद, विकसित पंजाब बनाने का लिया संकल्प

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने स्वतंत्रता सेनानियों की महान कुर्बानियों को किया याद, विकसित पंजाब बनाने का लिया संकल्प

16 August 2025 - 9:28 PM
Photo of नालों में बहती जवाबदेही, मासूमों की मौत पर AAP का BJP पर निशाना

नालों में बहती जवाबदेही, मासूमों की मौत पर AAP का BJP पर निशाना

16 August 2025 - 8:39 PM
Photo of CM भगवंत मान का संदेश, पंजाब के हर वर्ग की भावनाओं को समझने में सफल हुई सरकार

CM भगवंत मान का संदेश, पंजाब के हर वर्ग की भावनाओं को समझने में सफल हुई सरकार

16 August 2025 - 8:09 PM
Photo of फिर बनेगा ‘रंगला पंजाब’, हरभजन सिंह ईटीओ ने स्वतंत्रता दिवस पर गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

फिर बनेगा ‘रंगला पंजाब’, हरभजन सिंह ईटीओ ने स्वतंत्रता दिवस पर गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

16 August 2025 - 7:22 PM
Photo of अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन, दिल्ली से राष्ट्रीय राजनीति तक का सफर और प्रभाव

अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन, दिल्ली से राष्ट्रीय राजनीति तक का सफर और प्रभाव

16 August 2025 - 6:14 PM
Photo of हरियाणा की गौशालाओं को CM सैनी का तोहफा, 1.80 करोड़ के अनुदान का किया वितरण

हरियाणा की गौशालाओं को CM सैनी का तोहफा, 1.80 करोड़ के अनुदान का किया वितरण

16 August 2025 - 5:31 PM
Photo of बिहार के किसानों को मिली बड़ी सौगात, अब खेत-खलिहान होंगे हाईटेक, मोबाइल ऐप से मिलेगा हर योजना का फायदा

बिहार के किसानों को मिली बड़ी सौगात, अब खेत-खलिहान होंगे हाईटेक, मोबाइल ऐप से मिलेगा हर योजना का फायदा

16 August 2025 - 4:50 PM
Back to top button