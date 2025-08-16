Punjab : फिरोजपुर छावनी के कैंट बोर्ड स्टेडियम में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया. इस अवसर पर पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराने की रस्म निभाई. समारोह में बीएसएफ, पंजाब पुलिस, होम गार्ड, एनसीसी, स्काउट और गाइड की टुकड़ियों ने सलामी दी. उपायुक्त दीपसिखा शर्मा और एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू भी समारोह में मौजूद थे.

शहीदों को श्रद्धांजलि और पंजाब के विकास पर बात

मुख्य अतिथि स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने अपने संदेश में देश के शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियों के कारण ही हमारा देश आज़ाद हुआ है. उन्होंने पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों की भी सराहना की. कुलतार सिंह ने भ्रष्टाचार, नशा मुक्त पंजाब, बिजली माफी जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये कदम पंजाब की प्रगति के लिए मील के पत्थर साबित हो रहे हैं. साथ ही, फिरोज़पुर को शहीदों की धरती बताते हुए कहा कि पंजाब के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपार बलिदान दिया है.

पंजाब में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजनाएं

स्पीकर ने पंजाब सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि, मजदूरों, और आम जनता के लिए लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं का भी विस्तृत उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि सरकार ने 55,000 सरकारी नौकरियों का सृजन किया है, जो पूरी तरह मेरिट के आधार पर दी गई हैं. महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसका खर्च 470 करोड़ रुपये से अधिक है. शिक्षा क्षेत्र में 2,000 करोड़ रुपये से 12,000 स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जा रहा है. कृषि क्षेत्र में 79 नहरों को बहाल कर लगभग 41,135 एकड़ क्षेत्र में नहरी पानी पहुंचाने का काम भी जारी है.

शहीदी स्मारक में श्रद्धांजलि और सांस्कृतिक कार्यक्रम

इससे पहले, कुलतार सिंह संधवां ने शहीदी स्मारक हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीदों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि शहीदों की बदौलत ही हम स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं. समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, कारगिल शहीदों के परिवारों, खिलाड़ियों, विद्यार्थियों, अधिकारियों आदि को सम्मानित किया गया. देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिनमें पंजाब के पारंपरिक लोक नृत्य ‘गिद्धा’ और ‘भंगड़ा’ की प्रस्तुति ने समारोह की शोभा बढ़ाई.

यह भी पढ़ें : पंजाब में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रमुख व्यक्तियों और पुलिस कर्मियों को मिला राज्य पुरस्कार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप