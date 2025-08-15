Punjab SCO Allotment 2025 : ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने एयरोसिटी प्रोजेक्ट के तहत अधिग्रहित जमीन के मालिकों और पुनःआवंटियों को बड़ी राहत देते हुए एस.सी.ओ. और बे शॉप्स की नंबरिंग ड्रा निकाल दिया. यह ड्रा सेक्टर-88, एस.ए.एस. नगर स्थित प्रीमियम अपार्टमेंट्स के कम्युनिटी सेंटर में आयोजित किया गया, जहां 15 वर्षों से अपने हक का इंतज़ार कर रहे आवंटियों की उम्मीदें पूरी हुईं.

166 SCO, 167 बे शॉप्स के लिए निकाला गया ड्रा

आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने जानकारी देते हुए बताया कि इस ड्रा के माध्यम से 100 वर्ग गज़ के 166 एस.सी.ओ., 121 वर्ग गज़ के 159 एस.सी.ओ. और 60 वर्ग गज़ की 167 बे शॉप्स के लिए नंबरिंग की गई. यह प्रक्रिया उन ज़मीन मालिकों और पुनःआवंटियों के लिए राहत लेकर आई, जो सालों से वाणिज्यिक प्लॉट के आवंटन का इंतजार कर रहे थे.

उन्होंने बताया कि इन आवंटियों को अब अपने व्यावसायिक परिसर विकसित करने और जल्द ही कारोबारी गतिविधियां शुरू करने का अवसर मिलेगा, जिससे स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा.

आवंटियों में खुशी की लहर

गमाडा के मुख्य प्रशासक विशेष सारंगल, अतिरिक्त मुख्य प्रशासक अमरिंदर सिंह मल्लही और एस्टेट ऑफिसर (प्लॉट) रविंदर सिंह ने इस ड्रा प्रक्रिया की निगरानी की, ताकि पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके.

ड्रा के बाद मौके पर मौजूद आवंटियों, शरणप्रीत सिंह, देवांश त्रेहन और विवेक बांसल ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वे परिणाम से बेहद खुश हैं और अब अपने व्यावसायिक उपक्रम की शुरुआत के लिए उत्साहित हैं.

कैबिनेट मंत्री मुंडियां ने सभी आवंटियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में जन-कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है, और भविष्य में भी आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग ऐसे कदम उठाता रहेगा जिससे लोगों को वास्तविक लाभ मिले.

