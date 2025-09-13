हाइलाइट्स :-

फेविक्विक ने लॉन्च किया AI पैक, जो QuickGPT से चलता है.

यूजर्स बना सकते हैं मजेदार और अतरंगी जोड़.

5 लाख का इनाम और साप्ताहिक विजेताओं को ₹10,000.

Fevikwik AI Pack : भारत में एआई का जादू हर जगह चल रहा है-फिल्म के सीन बदलने से लेकर फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाने तक. अब, इस मजेदार दुनिया में फेविक्विक भी शामिल हो गया है. उसने फेविक्विक एआई पैक लॉन्च किया है, जो ’क्विकजीपीटी’ नामक एक खास इंजन से चलता है. यह इंजन आश्चर्यजनक रुप से तीव्रगति से चीजों को मिलाकर मनोरंजक व बिलकुल अनोखी चीजें बनाता है.

फेविक्विक को हमेशा टूटी हुई चीजों को जोड़ने के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उसने अपनी पहचान बदल दी है. अब यह सिर्फ जोड़ने की बात नहीं है, बल्कि कल्पना से परे चीजें बनाने की बात है.

युवाओं में रचनात्मक सोच जागृत करना मकसद

इस कैंपेन के लॉन्च पर संदीप तनवानी, मुख्य मार्केटिंग अधिकारी, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा, ”फेविक्विक एआई कैंपेन का हमारा मकसद, खासकर युवाओं में, तुरंत कुछ नया और रचनात्मक करने की सोच जगाना है. फेविक्विक को पारंपरिक रूप से क्विक फिक्स के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह अचानक की गई रचनात्मकता का प्रतीक बन रहा है. यह एक ऐसे नए सांस्कृतिक विचार का हिस्सा बन रहा है जो मौलिकता, खुद को अभिव्यक्त करने और पल भर में कुछ कर दिखाने की खुशी को बढ़ावा देता है, और यह सब फेविक्विक और पिडिलाइट के जाने-पहचाने हास्य और बुद्धिमत्ता के साथ पेश किया गया है.“

जरा सोचिएः मॉनसून बीट्स (हेडफोन वाला छाता), टाइम वेस्ट (घड़ी वाली कमर बेल्ट), क्यूट चॉप्स (वैनिटी मिरर वाला चॉपिंग बोर्ड). फेविक्विक एआई पैक इन अजीबोगरीब जोड़ों को मजेदार और शेयर करने लायक चीजों में बदल देता है. यह साबित करता है कि फेविक्विक सिर्फ जोड़ता नहीं है, बल्कि कल्पना को भी उड़ान देता है.

क्रिएटिव एजेंसी ओगिल्वी ने तैयार किया कैंपेन

यह कैंपेन क्रिएटिव एजेंसी ओगिल्वी ने तैयार किया है. इस क्रिएटिव डायरेक्शन के बारे में बात करते हुए अनुराग अग्निहोत्री, मुख्य क्रिएटिव अधिकारी, ओगिल्वी इंडिया ने कहा, ”हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, जहाँ एआई हर किसी को रातों-रात निर्माता बनने का मौका देता है. फेविक्विक एआई पैक के साथ, हमने इस सांस्कृतिक पल का फायदा उठाकर फेविक्विक के मजेदार व्यक्तित्व और चतुराई भरे इस्तेमाल को उजागर किया है. यह सिर्फ एक गोंद की बूंद के बारे में नहीं है, बल्कि संभावनाओं की दुनिया को जगाने के बारे में है. यह कैंपेन लोगों को बनाने, फिर से बनाने और रास्ते में हंसने का मौका देता है, जैसा कि ब्रांड हमेशा करता आया है.“

ऐसे काम करता है फेविक्विक एआई पैक

यूजर्स माइक्रोसाइट https://aipack-fevikwik-in/ पर जाते हैं, कोई भी दो चीजें डालते हैं, और क्विकजीपीटी अपना जादू चलाता है. तुरंत ही, उन्हें अपनी बनाई हुई चीज की एक मजेदार मिली-जुली तस्वीर और एक अजीब सा नाम मिलता है. सबसे शानदार आविष्कार लीडरबोर्ड पर जगह पाते हैं और उन्हें फेविक्विक के सोशल मीडिया चैनलों पर दिखाया जाता है. साप्ताहिक विजेताओं को ₹10,000 मिलते हैं, जबकि चुटकियों में कलाकारी चैंपियन को ₹5 लाख का ग्रैंड प्राइज मिलता है. साप्ताहिक पुरस्कार सबसे रचनात्मक दिमागों को पहचान देंगे, और आखिर में एक असाधारण निर्माता को चैंपियन का ताज पहनाया जाएगा.

यह पहल पूरे भारत में डिजिटल कंटेंट, क्रिएटर्स और इंफ्लूएंसर्स के एक जीवंत मिश्रण के जरिए साकार होती है-जो फेविक्विक के जाने-पहचाने हास्य और रचनात्मकता को दर्शाती है.

पिडिलाइट के बारे में

पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में चिपकने वाले पदार्थ, सीलेंट, कंस्ट्रक्शन केमिकल, शिल्पकार उत्पाद, डीआईवाई (खुद से करने वाले) उत्पाद और पॉलीमर इमल्शन बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी है. हमारे पोर्टफोलियो में पेंट केमिकल, ऑटोमोटिव केमिकल, कला सामग्री और स्टेशनरी, कपड़ों की देखभाल के उत्पाद, मेंटेनेंस केमिकल, औद्योगिक चिपकने वाले पदार्थ, औद्योगिक रेजिन और ऑर्गेनिक पिगमेंट और प्रिपरेशन भी शामिल हैं. हमारे कई उत्पाद मजबूत इन-हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बने हैं.

हमारा प्रमुख ब्रांड फेविकोल हर घर में एक जाना-पहचाना नाम है, जो विश्वास और भरोसे का प्रतीक है. हमारे अन्य प्रमुख ब्रांडों में एम-सील, फेवीक्विक, फेविस्टिक, रॉफ, डॉ. फिक्सिट, अराल्डाइट और फेविक्रिल शामिल हैं.

’क्विकजीपीटी भारत के सबसे अतरंगी आइडियाज को जोड़ता है. अपनी कल्पना को उड़ान देने के लिए, माइक्रोसाइट पर जाएं- https://aipack.fevikwik.in/

यूट्यूब लिंक्स –

इच मास्टर प्रो – फिल्मः https://youtu.be/mEyK3NFE1wI?si=D0av2470RCUfM4lf

क्यूटि बोर्ड – फिल्मः https://youtu.be/E3jFys5dUUI?si=Fj9jIQPtPgoOvr7W

ब्रूम बॉक्स-फिल्मः https://youtu.be/TpSFS5wxnp0?si=V7KkruVzmDtm8MaU

