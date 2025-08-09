Delhi NCRराज्य

बारिश में डूबी सरकार: जलभराव और हादसों पर AAP का BJP पर तीखा हमला

Anup Tiwari9 August 2025 - 8:04 PM
AAP On Waterlogging
AAP का BJP पर तीखा हमला

AAP On Waterlogging : राजधानी दिल्ली में शनिवार को हुई तेज़ बारिश ने एक बार फिर सरकार के दावों की पोल खोल दी. आईटीओ, साकेत, पंजाबी बाग, धौलाकुआँ, प्रगति मैदान और पालम जैसे प्रमुख इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक बाधित हुआ और आमजन का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया. रक्षाबंधन जैसे पावन त्योहार पर जहां बहनें अपने भाइयों से मिलने जाती हैं, वहीं इस बारिश ने हजारों लोगों के त्योहार की खुशियों को दुख में बदल दिया है.

जैतपुर में दीवार गिरने से 7 की मौत

बदरपुर स्थित जैतपुर इलाके में जलभराव के बीच एक दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें सात लोगों की जान चली गई. मृतकों में तीन पुरुष, दो महिलाएं और दो बच्चियां शामिल हैं. इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने गहरा शोक व्यक्त किया है और सरकार की संवेदनहीनता पर तीखा हमला बोला है.

AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इतने बड़े हादसे के बावजूद कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल घटनास्थल पर नहीं पहुंचे. उन्होंने सवाल किया, क्या सरकार इन मासूमों की जान वापस ला सकती है? साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की अनुपस्थिति पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि, दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है.

भ्रष्टाचार का आरोप

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि नालों की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि दिल्ली की लगभग हर सड़क पर पानी भर गया. उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि नालों की सफाई का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए, लेकिन भाजपा सरकार ने अब तक ऐसा नहीं किया. उन्होंने पूछा कि, अगर सब कुछ सही है, तो सरकार ऑडिट कराने से डर क्यों रही है?

नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी जलभराव के हालात पर सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को घेरा और कहा कि आज जब रक्षाबंधन पर हर कोई अपने घर जाना चाहता है, दिल्ली की सड़कें जलमग्न हैं, लोग अपने ही घरों में कैद हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के गायब होने पर तंज कसते हुए कहा, रेखा गुप्ता सरकार बहनों को भाइयों से मिलने नहीं दे रही है.

भाजपा की नीयत पर सवाल

AAP विधायक संजीव झा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि, दिल्ली में दो घंटे की बारिश में ही हालात ऐसे हो गए कि लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया. जिन हॉटस्पॉट्स पर निगरानी रखने के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए थे, वो सब नदारद रहे. क्या जनता से किया गया वादा सिर्फ प्रचार तक सीमित था?

उन्होंने यह भी बताया कि नरेला के अलीपुर इलाके में एक बच्चा जलभराव के बीच गड्ढे में गिरकर मौत का शिकार हो गया, और कोंडली क्षेत्र में एक व्यक्ति करंट लगने से मारा गया. कुलदीप कुमार ने कहा कि “अब तो भाजपा के पास MCD, PWD, पुलिस, डीडीए, सब कुछ है. फिर जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं?”

पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जैतपुर हादसे को बेहद पीड़ादायक बताते हुए दिवंगत आत्माओं के लिए शांति और परिजनों के लिए शक्ति की कामना की.

भाजपा सरकार पर जनता का भरोसा डगमगाया – AAP

AAP नेता कुलदीप कुमार ने भी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि, दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद भाजपा को एक मौका दिया था, लेकिन अब उन्हें यह लगने लगा है कि यह ‘चार इंजन सरकार’ दिल्लीवालों के लिए ‘विपदा’ बन गई है. उन्होंने कहा कि BJP अब केवल “रील बनाने और मोदी जी के नारे लगाने” में व्यस्त है, जबकि राजधानी के लोग जल में फंसे हैं.

AAP की मांग है कि सरकार जनता को जवाब दे कि पिछले 6 महीनों में जलभराव रोकने के लिए कौन-से ठोस कदम उठाए गए? हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन क्यों नहीं हुआ? और, जो वादे किए गए थे, उनका क्या हुआ?

बारिश ने खोली बुनियादी व्यवस्थाओं की पोल

दिल्ली में तेज बारिश से उत्पन्न हालात ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बुनियादी ढांचे की स्थिति चिंताजनक है. राजधानी की सड़कों पर जलभराव, हादसे और प्रशासन की अनुपस्थिति ने नागरिकों के बीच नाराजगी बढ़ाई है.

आम आदमी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को भाजपा सरकार की नाकामी और संवेदनहीनता का प्रतीक मान रही है, जबकि जनता इस सवाल का जवाब चाहती है, क्या आने वाली बारिशों में भी दिल्ली इसी तरह डूबती रहेगी?

यह भी पढ़ें : आतंक के खिलाफ पंजाब पुलिस का एक्शन, BKI की साजिश को किया नाकाम

