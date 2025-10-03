Purnia Airport Update : पूर्णिया एयरपोर्ट से विमान सेवाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है और इसी क्रम में 26 अक्टूबर से राजधानी दिल्ली के लिए एक नई उड़ान की शुरुआत होने जा रही है. एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद से ही यहां से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी होने जा रही है. इंडिगो एयरलाइंस ने इस नई सेवा की घोषणा कर दी है और इसकी बुकिंग भी शुक्रवार से शुरू कर दी गई है.

पांच हजार होगा किराया

दिल्ली से पूर्णिया के लिए शुरुआती किराया लगभग पांच हजार रुपये तय किया गया है, जबकि पूर्णिया से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को करीब 6,300 रुपये देने होंगे. एयरपोर्ट प्रबंधक डीके गुप्ता ने इस नई उड़ान की पुष्टि करते हुए बताया कि इंडिगो की यह फ्लाइट 186 सीटों वाली होगी और यह सेवा प्रतिदिन उपलब्ध रहेगी.

18 दिन पहले हुआ है उद्घाटन

गौरतलब है कि पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन अभी महज 18 दिन पहले हुआ है, और इतने कम समय में यह एयरपोर्ट उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है. यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और सुविधाएं भी बेहतर की जा रही हैं. दिल्ली के लिए उड़ान की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी. स्थानीय जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों और यात्रियों ने इस संबंध में कई स्तरों पर प्रयास किए थे. यहां तक कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को भी पत्र भेजे गए थे. हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट से समय पर अनुमति नहीं मिलने के कारण यह उड़ान शुरू नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब इंडिगो ने यह पहल कर दी है.

नई सेवा के अनुसार, दिल्ली से विमान सुबह 10:45 बजे उड़ान भरेगा और दोपहर 12:50 बजे पूर्णिया पहुंचेगा. इसके बाद यह विमान 1:50 बजे पूर्णिया से उड़ान भरकर 3:55 बजे दिल्ली वापस लौटेगा.

सीमांचल और नेपाल के लोगों को होगा फायदा

फिलहाल पूर्णिया से कोलकाता के लिए इंडिगो और स्टार एयर की रोजाना उड़ानें संचालित हो रही हैं, जबकि अहमदाबाद के लिए स्टार एयर की फ्लाइट फिलहाल सप्ताह में चार दिन उड़ान भर रही है, जो 15 अक्टूबर से प्रतिदिन हो जाएगी. इन सभी उड़ानों में 90 प्रतिशत से अधिक सीटें बुक हो रही हैं. बीते दिनों पूजा के समय यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण एयर स्टार को 88 सीटों वाला विमान चलाना पड़ा था.

दिल्ली के लिए फ्लाइट शुरू होने से सीमांचल, नेपाल और आसपास के जिलों के यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी नया आयाम मिलेगा.

