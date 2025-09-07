हाइलाइट्स :-

दीपित शर्मा को कुमाऊं रेजीमेंट में लेफ्टिनेंट कमीशन.

चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में पासिंग आउट.

कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा ने दी बधाई.

Deepit Sharma Army Commission : महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के 7वें कोर्स के कैडेट दीपित शर्मा को चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) में आयोजित पासिंग आउट परेड में भारतीय सेना की कुमाऊं रेजीमेंट, जो सेना की सबसे पुरानी इन्फैंट्री रेजीमेंटों में से एक है, में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला है. इस पासिंग आउट परेड का निरीक्षण वायुसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम ने किया.

पिता की यूनिट में मिला कमीशन

जिला पठानकोट के निवासी कैडेट दीपित शर्मा ने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए सेना में अधिकारी बनकर परिवार का मान बढ़ाया है. उनके परिवार के लिए और भी गर्व की बात यह है कि उन्हें कुमाऊं रेजीमेंट की उसी यूनिट में कमीशन मिला है, जिसमें उनके पिता सेवा निभा रहे हैं.

मंत्री अमन अरोड़ा ने दी बधाई

इस उपलब्धि पर पंजाब के रोजगार उत्पत्ति, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा ने लेफ्टिनेंट दीपित शर्मा को बधाई दी और राष्ट्र सेवा में उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट शर्मा के कमीशनिंग से महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट से कमीशन अधिकारी बनने वाले कैडेटों की संख्या 179 हो गई है.

वर्तमान बैच के लिए परीक्षा, 14 सितंबर को

इस इंस्टीट्यूट के निदेशक मेजर जनरल अजय एच. चौहान, वीएसएम (सेवानिवृत्त), ने लेफ्टिनेंट दीपित शर्मा को कमीशन अधिकारी बनने पर बधाई दी. उन्होंने बताया कि कैडेटों के वर्तमान बैच के लिए यूपीएससी एनडीए (2) लिखित परीक्षा 14 सितम्बर, 2025 को होगी, जो अधिकारी बनने के इच्छुक युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

