बाढ़ से प्रभावित सड़कों की समीक्षा, मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने दिए मरम्मत के निर्देश

Anup Tiwari7 September 2025 - 7:20 PM
Punjab Floods
मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने की समीक्षा

हाइलाइट्स :-

  • मंत्री हरभजन सिंह ने बाढ़ से नुकसान की समीक्षा की.
  • ग्रामीण सड़कों की तुरंत मरम्मत के निर्देश.
  • PWD अफसर देंगे CM राहत कोष में एक दिन का वेतन.

Punjab Floods : पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने पंजाब सड़क एवं पुल विकास बोर्ड, मोहाली में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित बुनियादी ढांचे-सड़कों, पुलों और सार्वजनिक इमारतों की उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की.

तत्काल मरम्मत के दिए निर्देश

इस समीक्षा बैठक के दौरान लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने अब तक हुए अनुमानित नुकसान और तत्काल मरम्मत के लिए जरूरी फंड का जायज़ा लिया. उन्होंने निर्देश दिए कि नुकसानग्रस्त रास्तों, ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, तुरंत मरम्मत कर संपर्क बहाल किया जाए ताकि राहत कार्यों में और तेजी लाई जा सके. उन्होंने यह भी हिदायत दी कि जहाँ बाढ़ के पानी से रास्ते बह गए हैं वहाँ स्थिति के अनुसार पानी की निकासी के लिए काज़वे, पाइप या बाक्स कलवर्ट बनाने पर गंभीरता से विचार किया जाए.

इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ इस कठिन समय में बढ़-चढ़कर ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए.

अधिकारियों ने एक दिन का वेतन दान देने का निर्णय लिया

बैठक में लोक निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव अमरबीर सिद्धू, इंजीनियर-इन-चीफ गगनदीप सिंह, सभी मुख्य इंजीनियर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन देने का भी निर्णय लिया.

यह भी पढ़ें : पंजाब में बाढ़ से राहत के संकेत, प्रभावित जनसंख्या में नहीं हुई बढ़ोतरी

