पंजाब में बाढ़ से राहत के संकेत, प्रभावित जनसंख्या में नहीं हुई बढ़ोतरी

Anup Tiwari7 September 2025 - 5:56 PM
2 minutes read
Punjab Floods
मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां जानकारी दी

Punjab Floods : पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज जानकारी दी कि ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों सहित पंजाब में वर्षा के थमने से राज्य को बाढ़ से राहत मिली है. उन्होंने बताया कि जिला रिपोर्टों के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रभावित जनसंख्या में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है, हालांकि कुछ खेतों में पानी अभी भी भरा हुआ है. उन्होंने यह भी साझा किया कि इस अवधि के दौरान मानव जीवन की कोई नई हानि दर्ज नहीं की गई है.

बीस हजार से ज्यादा लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थान

आगे जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री ने बताया कि अब तक पंजाब भर में जलमग्न क्षेत्रों से कुल 21,929 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. इनमें सबसे अधिक निकासी गुरदासपुर (5581 व्यक्ति), फिरोजपुर (3840), फाजिल्का (3953), अमृतसर (2734), पठानकोट (1139), होशियारपुर (1615), कपूरथला (1428), जालंधर (511), बरनाला (539), मानसा (178), मोगा (145), रूपनगर (245) और तरनतारन (21) में की गई.

उन्होंने बताया कि राज्य भर में कुल 196 राहत शिविर खोले गए, जिनमें 7108 प्रभावित लोगों को आश्रय दिया गया. इनमें सर्वाधिक संख्या फाजिल्का (2548), होशियारपुर (1041), फिरोजपुर (776), पठानकोट (693), जालंधर (511), बरनाला (539), अमृतसर (371), रूपनगर (245), मोगा (145), मानसा (89), संगरूर (80), कपूरथला (57) और गुरदासपुर (13) में रही.

फसलों को पहुंचा भारी नुकसान, नहीं हुई कोई मृत्यु

राजस्व मंत्री ने जानकारी दी कि पिछले 24 घंटों में 504.16 हेक्टेयर फसलों को और नुकसान हुआ है. इसमें फाजिल्का में 286.5 हेक्टेयर शामिल हैं, जिससे जिले में कुल प्रभावित क्षेत्र 18,072 हेक्टेयर हो गया है. कपूरथला में 10.09 हेक्टेयर की वृद्धि के साथ कुल प्रभावित क्षेत्र 17,817 हेक्टेयर हो गया है. लुधियाना में 20 हेक्टेयर और फसलें खराब हुई हैं, जिससे कुल आंकड़ा 52 हेक्टेयर हो गया है, जबकि पटियाला में 208 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, जिससे वहां कुल 808 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है. कुल मिलाकर अब तक राज्य के 18 जिलों में 1.72 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है.

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बीते 24 घंटों में 46 और गांवों व 117 लोगों को बाढ़ ने प्रभावित किया, फिर भी इस अवधि में किसी की मृत्यु नहीं हुई है. उल्लेखनीय है कि 1 अगस्त से 4 सितंबर 2025 के बीच राज्य के 14 जिलों में कुल 43 लोगों की जान जा चुकी है.

तीन लाख से ज्यादा प्रभावित, राहत कार्य जारी

उन्होंने बताया कि बीते 24 घंटों में पटियाला में 20, लुधियाना में 12, जालंधर में 10, फाजिल्का में 2 तथा होशियारपुर और कपूरथला में 1-1 गांव प्रभावित हुए हैं. अब तक राज्य के 22 जिलों के 1948 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और 117 और लोगों के जुड़ने के साथ कुल प्रभावित जनसंख्या 3,84,322 तक पहुंच चुकी है.

उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में कुल 24 NDRF टीमें तैनात हैं, जो अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और रूपनगर (प्रत्येक में 2), फाजिल्का और गुरदासपुर (प्रत्येक में 4), फिरोजपुर और पटियाला (प्रत्येक में 3), होशियारपुर और पठानकोट (प्रत्येक में 1) में काम कर रही हैं. इसी प्रकार, कपूरथला में 2 SDRF टीमें सक्रिय हैं. उन्होंने बताया कि राहत कार्यों में सेना, नौसेना और वायुसेना की कुल 24 यूनिट तैनात की गई हैं, जबकि भारतीय वायुसेना और सेना के लगभग 35 हेलीकॉप्टर हवाई सहायता प्रदान कर रहे हैं. BSF ने भी फिरोजपुर में सहायता प्रदान की है. इसके अतिरिक्त, 144 नावें और एक राज्य हेलीकॉप्टर राहत कार्यों में लगे हुए हैं.

यह भी पढ़ें : पैस्को कर्मचारियों ने बाढ़ राहत के लिए 5 लाख दान दिए, मंत्री मोहिंद्र भगत ने की सराहना

