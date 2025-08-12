Punjabराज्य

श्री काली माता मंदिर में सीएम भगवंत मान ने टेका माथा, मांगा पंजाब की सेवा का आशीर्वाद

Anup Tiwari12 August 2025 - 6:41 PM
CM Mann Visits Temple
सीएम भगवंत मान ने टेका माथा

CM Mann Visits Temple : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को पटियाला स्थित ऐतिहासिक श्री काली माता मंदिर में माथा टेका. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य की जनता की और अधिक निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करने की शक्ति प्रदान करने के लिए माता रानी से आशीर्वाद मांगा. उन्होंने कहा कि पंजाब की खुशहाली, तरक्की और शांति के लिए वह हरसंभव प्रयास कर रहे हैं और परमात्मा का आशीर्वाद उनके संकल्प को और मजबूत बनाता है.

जन-हित और विकास, सर्वोच्च प्राथमिकता

श्री काली माता मंदिर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वह राज्य में जन-हितैषी और विकास-केंद्रित नीतियों को सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. मुख्यमंत्री ने श्री काली माता मंदिर को उत्तर भारत के सबसे पवित्र और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक बताते हुए कहा कि यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक शाही संरक्षण का भी प्रमाण है. उन्होंने यहां आकर पूरे राज्य के अमन, तरक्की और स्थायी विकास के लिए विशेष प्रार्थना की.

मंदिर का होगा विकास, मुख्यमंत्री ने जताया पूरा सहयोग

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंदिर की नवगठित प्रबंधक कमेटी के साथ एक विस्तृत बैठक भी की. इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली और कमेटी को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार इस पवित्र स्थल के विकास में हरसंभव सहयोग करेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और सुविधाओं के विस्तार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह माता रानी से यह शक्ति मांगने आए हैं कि वे बिना किसी भेदभाव—चाहे वह जाति, रंग, नस्ल या धर्म का हो, लोगों की सेवा कर सकें और एक समरस व खुशहाल समाज की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ सकें.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में भाईचारा, प्रेम और सद्भाव जैसे सामाजिक मूल्यों की रक्षा करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने माता रानी का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें पंजाब के लोगों की सेवा का अवसर मिला. उन्होंने इस पवित्र स्थल को प्रेरणा और सकारात्मकता का स्रोत बताया, जहां आकर वह अपने भीतर नई ऊर्जा और संकल्प का अनुभव करते हैं.

