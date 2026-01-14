Sri Akal Takht Sahib : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि उन्होंने और उनके कार्यालय की ओर से श्री अकाल तख़्त साहिब के समक्ष पेश होने के समय में परिवर्तन संबंधी कोई भी मांग नहीं की गई है और 15 जनवरी को उनका कोई अन्य कार्यक्रम नहीं है।

15 जनवरी का दिन श्री अकाल तख़्त साहिब को समर्पित

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे एक विनम्र श्रद्धालु सिख के रूप में तख़्त साहिब के समक्ष पेश होंगे और समय में किसी भी प्रकार के बदलाव का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 15 जनवरी को उनका कोई अन्य कार्यक्रम नहीं है और उन्होंने भारत के राष्ट्रपति कार्यालय को भी उनके कार्यक्रम में शामिल होने से असमर्थता संबंधी सूचित कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 15 जनवरी का दिन जत्थेदार श्री अकाल तख़्त साहिब के आदेशों के अनुसार पूरी तरह श्री अकाल तख़्त साहिब को समर्पित है।

विनम्रता के साथ पेश होने को तैयार मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि समय में किसी भी बदलाव को लेकर उनके या उनके कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक पत्र या बयान जारी नहीं किया गया है। उन्होंने विनम्रता से कहा कि वे बिना किसी बदलाव के 15 जनवरी को तख़्त साहिब के समक्ष पूरी विनम्रता के साथ पेश होने के लिए तैयार हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री अकाल तख़्त साहिब हर सिख के लिए अत्यंत पवित्र है और इसे सिख धर्म का सर्वोच्च स्थान माना जाता है।

पूरी श्रद्धा से माना जाएगा आदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अकाल तख़्त साहिब जी का हर आदेश उन्हें स्वीकार है और उसका पालन किया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री अकाल तख़्त साहिब जी सबसे ऊपर हैं और वहां से प्राप्त आदेश को पूरी श्रद्धा के साथ माना जाएगा। उन्होंने कहा कि पवित्र तख़्त से प्राप्त आदेश उनके और उनके परिवार के लिए हमेशा सर्वोच्च रहा है, था और रहेगा।

