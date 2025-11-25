Chhattisgarhक्राइमराज्य

स्कूल गुरु बना हैवान, हैवानियत से परेशान 15 वर्षीय छात्रा ने की आत्महत्या

Shanti Kumari25 November 2025 - 7:43 PM
Chhattisgarh student suicide

Chhattisgarh Student Suicide : देश के किसी न किसी कोने से आए दिन छात्रों के आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है। स्कूलों में भ्रष्टाचार और अपराधिक विचार के शिक्षकों से परेशान छात्र/छात्रा अपनी जिंदगी को खत्म करना ही उचित समझ रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली और महाराष्ट्र से कम उम्र के छात्रों आत्महत्या किया था। अब वहीं छत्तीसगढ़ के जशपुरनगर से ऐसी घटना सामने आई है जहां एक 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। छात्रा के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें स्कूल के प्राचार्य पर संगीन आरोप लगाया गया है।

स्टडी रूम में छात्रा ने की आत्महत्या

दरअसल, यह मामला जशपुरनगर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र का है। जहां 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा ने 23 नवंबर की शाम हॉस्टल के स्टडी रूम में साड़ी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। छात्रा के कब्जे से मिला सुसाइड नोट से यह स्पष्ट हुआ है कि वह स्कूल प्राचार्य की छेड़छाड़ से परेशान होकर यह कदम उठाई है।

नोट में छात्रा का आरोप

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। साक्ष्य एकत्रित करने के लिए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। छात्रा के कपड़ों की तलाशी लेने पर दो पन्नों का सुसाइड नोट मिला जिसमें छात्रा ने प्राचार्य को “नीच व्यक्ति” बताते हुए उसके अनुचित व्यवहार का जिक्र किया था।

घटना वाले दिन की वाक्या

परिजनों ने नोट पर लिखावट को मृतका की ही हैंडराइटिंग बताया। जांच के दौरान अन्य छात्राओं से पूछताछ में पुष्टि हुई कि घटना वाले दिन जब छात्रा एक क्लास रूम में झाडू लगा रही थी, इसी दौरान प्राचार्य ने गलत नीयत से उसे कमर से पकड़ा था।

आरोपी गिरफ्तार

बता दें कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्राचार्य कुलदीप टोपनो (46) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला जिले के बगीचा थाना क्षेत्र का है। इसके साथ ही आरोपी प्राचार्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 74, 108, जेजे एक्ट की धारा 75 और पोक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि सुसाइड नोट में दर्ज तथ्यों के आधार पर आगे की जांच जारी है।

