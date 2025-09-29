Chhattisgarhराज्य

लाल आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़, 14 लाख के तीन इनामी ढेर

Anup Tiwari29 September 2025 - 5:47 PM
1 minute read
CG News
माओवादी गतिविधियों पर लगाम की तैयारी (फाइल फोटो)

CG News : छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सघन अभियान लगातार जारी है. इसी कड़ी में कांकेर जिले में आज सुबह एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें तीन माओवादी ढेर हो गए. कांकेर पुलिस अधीक्षक आईके अलिसेला ने जानकारी दी कि त्रियारपानी इलाके में कांकेर और गरियाबंद की जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया था.

14 लाख के थे इनामी

इस दौरान जंगल में माओवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें तीन माओवादी मारे गए. प्रारंभिक जांच में इनकी पहचान श्रवण, राजेश और बसंती के रूप में हुई है. घटनास्थल से तीन हथियारों के साथ-साथ अन्य सामान भी बरामद किया गया है. बताया गया है कि इन तीनों पर कुल मिलाकर 14 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

बढ़ेगी अभियानों की गति

यह मुठभेड़ उस इलाके में हुई जो ओडिशा से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाला एक अहम मार्ग है. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में सीमावर्ती इलाकों में ऐसे संयुक्त अभियानों की गति और तेज की जाएगी, ताकि माओवादियों की गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके.

इस कार्रवाई को सुरक्षा बलों की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे नक्सल प्रभावित इलाकों में माओवादियों के नेटवर्क को कमजोर करने में मदद मिलेगी. अधिकारियों का कहना है कि अभियान जारी रहेगा और भविष्य में भी ऐसी सघन कार्रवाई के माध्यम से नक्सल प्रभाव वाले क्षेत्रों में शांति और स्थिरता कायम करने का प्रयास लगातार किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा: फंडिंग का हिसाब पेश किया, अशोक और सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari29 September 2025 - 5:47 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पारदर्शिता और समावेशन की ओर बड़ा कदम: पंजाब विधानसभा ने छह महत्वपूर्ण विधेयक पास किए

पारदर्शिता और समावेशन की ओर बड़ा कदम: पंजाब विधानसभा ने छह महत्वपूर्ण विधेयक पास किए

29 September 2025 - 9:33 PM
Photo of पंजाब में शहरी विकास को नई दिशा, विधानसभा में टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट पारित

पंजाब में शहरी विकास को नई दिशा, विधानसभा में टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट पारित

29 September 2025 - 9:08 PM
Photo of बरिंदर कुमार गोयल का विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमला, बाढ़ पर झूठ बोलने का खुलासा, किसानों को मिली राहत

बरिंदर कुमार गोयल का विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमला, बाढ़ पर झूठ बोलने का खुलासा, किसानों को मिली राहत

29 September 2025 - 7:09 PM
Photo of राजस्थान में मिला ‘व्हाइट गोल्ड’: रेवंत पहाड़ियों पर मिला लिथियम का विशाल भंडार, चीन पर खत्म होगी निर्भरता

राजस्थान में मिला ‘व्हाइट गोल्ड’: रेवंत पहाड़ियों पर मिला लिथियम का विशाल भंडार, चीन पर खत्म होगी निर्भरता

29 September 2025 - 6:31 PM
Photo of सीआई अमृतसर की बड़ी कार्रवाई… 4 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पाकिस्तान कनेक्शन बेनकाब

सीआई अमृतसर की बड़ी कार्रवाई… 4 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पाकिस्तान कनेक्शन बेनकाब

29 September 2025 - 5:54 PM
Photo of प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा: फंडिंग का हिसाब पेश किया, अशोक और सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप

प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा: फंडिंग का हिसाब पेश किया, अशोक और सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप

29 September 2025 - 5:15 PM
Photo of पंजाब विधानसभा स्पीकर ने 118वें जन्मदिवस पर शहीद भगत सिंह को दी यादगार श्रद्धांजलि

पंजाब विधानसभा स्पीकर ने 118वें जन्मदिवस पर शहीद भगत सिंह को दी यादगार श्रद्धांजलि

29 September 2025 - 4:54 PM
Photo of 624.57 करोड़ की बड़ी मदद से IIT इंदौर होगा विश्वस्तरीय, क्षमता में होगा जबरदस्त इजाफा

624.57 करोड़ की बड़ी मदद से IIT इंदौर होगा विश्वस्तरीय, क्षमता में होगा जबरदस्त इजाफा

29 September 2025 - 3:56 PM
Photo of पंजाब के CM भगवंत सिंह मान ने शहीद भगत सिंह को दी यादगार श्रद्धांजलि, बनेगा भव्य विरासत कॉम्प्लेक्स

पंजाब के CM भगवंत सिंह मान ने शहीद भगत सिंह को दी यादगार श्रद्धांजलि, बनेगा भव्य विरासत कॉम्प्लेक्स

29 September 2025 - 3:18 PM
Photo of बरेली बवाल की साजिश उजागर: 77 आरोपियों में पांच पार्षद, संपत्ति जांच और गिरफ्तारी अभियान तेज

बरेली बवाल की साजिश उजागर: 77 आरोपियों में पांच पार्षद, संपत्ति जांच और गिरफ्तारी अभियान तेज

29 September 2025 - 3:15 PM
Back to top button