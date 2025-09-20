CG News : सूरजपुर जिले के भैयाथान क्षेत्र में जमीन से जुड़ा एक गंभीर फर्जीवाड़ा सामने आया है. यह मामला भटगांव तहसील के ग्राम पंचायत सोनपुर (सु) के पटवारी हल्का क्रमांक 30 का है, जहां एक मृत आदिवासी महिला के नाम पर फर्जी आधार कार्ड बनवाकर करीब 10 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री कराई गई है. मामले की शिकायत जनप्रतिनिधियों द्वारा सूरजपुर के पुलिस अधीक्षक से की गई है.

आधार कार्ड में हेराफेरी कर किया फर्जीवाड़ा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम सोनपुर की रहने वाली आदिवासी महिला ऋषि बाई, जिनकी मृत्यु वर्ष 2018 में हो चुकी थी, उनके नाम पर एक महिला ने आधार कार्ड में हेराफेरी की. नरेशपुर निवासी बच्ची (पिता बालम) नामक महिला ने अपने आधार कार्ड में नाम बदलवाकर खुद को ‘ऋषि बाई पति बलीराम उरांव’ के रूप में दर्ज करवा लिया. इसके बाद उसने खुद को मृत महिला के रूप में पेश करते हुए लगभग दस एकड़ जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा ली.

बताया जा रहा है कि यह जमीन मितगई, तहसील रामानुजगंज की निवासी यशोदा देवी के नाम रजिस्टर्ड कराई गई. हैरानी की बात यह है कि रजिस्ट्री में गवाहों को सरगुजा और कोरिया जिलों से बुलाया गया और दस्तावेजों में मृत महिला को जीवित दिखाया गया.

सरकारी कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि इस धोखाधड़ी में रजिस्ट्री कार्यालय, पटवारी, आरआई और तहसीलदार जैसे सरकारी कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है. ग्रामीणों का मानना है कि किसी भी सरकारी मिलीभगत के बिना मृत महिला की जमीन का इस तरह रजिस्ट्रेशन संभव नहीं हो सकता.

इस मामले को लेकर जनपद सदस्य कांति देवी सिंह मार्को, सरपंच छोटे लाल सिंह, सरपंच मंजू महेश पैकरा सहित कई अन्य ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायत सौंपी है. उन्होंने इसे गंभीर अपराध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.

जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि इस तरह की घटनाओं पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो आदिवासी समुदाय और समाज के कमजोर वर्ग की जमीनें फर्जी दस्तावेजों के जरिए सुरक्षित नहीं रह पाएंगी. उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जल्द जांच पूरी करने की अपील की है.

यह भी पढ़ें : राजस्थान चपरासी भर्ती परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया अभ्यर्थी, अडरगार्मेंट में छिपा कर लाया था स्मार्ट वॉच

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप